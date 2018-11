Putin jednal s Macronem o Ukrajině. Se saúdským princem se vřele přivítal

Ruský prezident Vladimir Putin se během prvního dne summitu G20 v argentinském Buenos Aires sešel se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Společně probírali situaci v Sýrii i rostoucí napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Na setkání lídrů nejsilnějších světových ekonomik dorazil i saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Do ulic na protest proti summitu vyrazily tisíce lidí.

Macron uvedl, že je rád za příležitost projednat s Putinem řadu problémů. „Řešili jsme situaci v Sýrii. Je vidět, že po velice užitečném jednání v Istanbulu se tamní situace zlepšila. Probírali jsme i konflikt na Ukrajině, zejména s ohledem na vývoj v předchozích dnech,“ řekl podle agentury TASS Macron.

Oba státníci měli jednat také o problematice kybernetické bezpečnosti, ale i vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi. „V loňském roce stoupl vzájemný obchod o 16,5 procenta a stejný nárůst lze očekávat i letos,“ řekl Putin.

Putin si plácl s princem

Ten na sebe během prvního dne summitu upozornil zejména vřelým uvítáním se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, který vyrazil na první oficiální zahraniční cestu od vypuknutí kauzy zavraždění novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu — BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2018

Oba politici se uvítali širokými úsměvy a přátelským podáním ruky, což bylo ve značném kontrastu s ostatními účastníky konference, kteří se podle amerického deníku Washington Post chovali spíše odtažitě.

Saúdský následník trůnu se v pátek krátce sešel i s Macronem. Přesný obsah zhruba pětiminutové debaty není znám. Krátký videozáznam však zachycuje Salmána, který francouzskému prezidentovi říká, že „si nemá dělat starosti“. Macron následně odpovídá, že „si starosti nedělá“.

Later, in the clip posted on Twitter, Macron says: "You never listen to me," and Prince Salman replies: "I will listen, of course" https://t.co/P8GHpfNxTp pic.twitter.com/G8W2chcqP0 — The Independent (@Independent) November 30, 2018

Zástupci Elysejského paláce později agentuře Reuters sdělili, že Macron korunnímu princi sdělil, že by Saúdská Arábie měla umožnit mezinárodním expertům, aby se zúčastnili vyšetřování smrti novináře Chášukdžího.

Tisíce protestujících

Podle agentury AP hlavní ulici v centru Buenos Aires zaplavily během pátečního dne tisíce demonstrantů. Lidé v ulicích mávali vlajkami a nesli bannery se slogany jako „Jdi pryč, G20!“ a „Pryč s Trumpem!“. Kromě Argentinců na protestní akci dorazili i aktivisté z několika dalších jihoamerických zemí, ale i Francie, Německa či Itálie.

Anti G20 demonstration in Buenos Aires on first day of summit is big. This crowd stretches back at least one mile. pic.twitter.com/NfuFlhuGjJ — Philip Reeves (@preeves106) November 30, 2018

Ulice města střeží přibližně 22 tisíc policistů a příslušníků bezpečnostních složek. Argentinské úřady uvedly, že nebudou tolerovat žádné projevy násilí ani snahy o narušení průběhu summitu. Demonstrace se doposud obešly bez výraznějších incidentů. Policie prozatím objevila zhruba deset kilometrů od dějiště summitu spálené vozidlo, ve kterém se nacházely výbušniny domácí výroby. Nikdo však nebyl zraněn.