Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil soustrast všem pozůstalým po pádu letadla s vůdcem soukromé žoldnéřské armády Jevgenijem Prigožinem. Putin podle státní agentury TASS uvedl, že Prigožin se ve středu, kdy se letadlo zřítilo v ruské Tverské oblasti, právě vrátil z Afriky. Označil jej za talentovaného podnikatele se složitým osudem, který udělal i vážné chyby, a uvedl, že vyšetřování pádu stroje si vyžádá čas. Agentura Reuters označila Putinovy výroky za první potvrzení Prigožinovy smrti Kremlem.

Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Profimedia/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev

Prigožinovo letadlo se zřítilo při letu z Moskvy do Petrohradu za dosud nevyjasněných okolností, spekuluje se i o sestřelení protiletadlovou raketou. Prigožin před dvěma měsíci vedl neúspěšnou vzpouru, při které jeho žoldnéři táhli na Moskvu. Putin jej tehdy označil za zrádce.

Vzpouru ukončila dohoda zprostředkovaná běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, která Prigožinovi a jeho lidem umožnila vyváznout bez trestu a odejít do exilu v Bělorusku. Zanedlouho však byl Prigožin opět viděn při jednáních s různými činiteli v Moskvě a Petrohradu.

Úmrtí Prigožina? V Rusku se toho bez vědomí Putina mnoho nepřihodí, uvedl Biden

„Byl to člověk složitého osudu. Udělal vážné chyby v životě, ale dosáhl i potřebných výsledků. Jak pro sebe, tak - když jsem jej o to požádal - i pro společnou věc, jako v těchto posledních měsících,“ řekl Putin během setkání s hlavou proruských separatistů z východoukrajinského Doněcka Denisem Pušilinem podle agentury Interfax. Ocenil přínos žoldnéřské Wagnerovy skupiny „v boji s neonacistickým režimem na Ukrajině“.

Prigožinovi žoldnéři podle dostupných informací utrpěli těžké ztráty při jarním dobývání východukrajinského Bachmutu. Putin odůvodňuje válku proti Ukrajině nutností „denacifikovat“ sousední zemi, ale v čele Ukrajiny je prezident židovského původu a krajní pravice podle výsledků voleb sehrávala v ukrajinské politice jen okrajovou roli.

Talentovaný člověk, řekl o Prigožinovi Putin

Putin připomněl, že s Prigožinem se znal od začátku 90. let. „Byl to talentovaný člověk, talentovaný podnikatel, a to nejen u nás, ale měl výsledky i v Africe, kde se zabýval ropou, plynem, drahokamy a kovy“. Prigožin se podle Putina ve středu vrátil z Afriky a v Moskvě měl několik schůzek, než se vypravil na osudný let do Petrohradu.

Záhadná smrt Prigožina: Co vše se o nehodě ví, o čem se spekuluje, reakce Ruska

O vyšetřování nehody informoval Putina podle jeho slov šéf kriminální ústředny. Prezident přislíbil, že vyšetřování bude zevrubné a dotažené až do konce, vyžádá si však čas.

USA: Letoun sestřelila raketa

Spojené státy se domnívají, že soukromý letoun, ve kterém byl zřejmě Prigožin, sestřelila raketa země-vzduch odpálená z území Ruska. Agentuře Reuters to řekli dva nejmenovaní američtí činitelé. „V Rusku se neděje mnoho věcí, za kterými by nestál Putin, ale nevím dost na to, abych znal odpověď,“ řekl ve středu americký prezident Joe Biden.