Ruský prezident Vladimir Putin se odpoledne v Kremlu opět setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem - začalo jejich formální jednání. Dnešní setkání, které následuje po pondělní neformální schůzce, zahájila oficiální ceremonie. Podle agentury Reuters se očekává, že rozhovory se budou týkat války na Ukrajině, kterou loni v únoru rozpoutala Moskva, a prohloubení ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi.

Čínský prezident Si Ťin-pching (vlevo) a jeho ruský protějšek Vladimir Putin, 20. března 2023 | Foto: ČTK

„Putin a Si Ťin-pching se pozdravili. Orchestr zahrál hymny Ruska a Číny. Přítomni byli také členové delegací obou zemí,“ popsala ruská státní agentura TASS. Prezidenti se podle ní poté odebrali k jednání v úzkém formátu, následovat mají rozhovory v širším formátu, podpis dokumentů a společné prohlášení. Program zakončí státní večeře.

Státní návštěva čínského prezidenta v Moskvě dnes pokračuje druhým dnem, ve středu čínský vůdce svou diplomatickou cestu zakončí. Si Ťin-pching se už dnes dopoledne setkal s ruským premiérem Michailem Mišustinem a řekl, že pozval šéfa Kremlu v letošním roce do Číny. Vyzval předsedu ruské vlády, aby také on navštívil Peking a navázal úzké vztahy s novým čínským premiérem Li Čchiangem, uvedla už dříve TASS, podle něhož Mišustin pozvání přijal.

Pondělní jednání Putina a Siho mezi čtyřma očima trvalo čtyři a půl hodiny. Ruský prezident před ním vyzdvihl Siův „vyvážený“ postoj k Ukrajině a uvedl, že se seznámil s návrhy, které Čína minulý měsíc představila s cílem dosáhnout ukončení bojů. Rusko vojensky Ukrajinu napadlo na konci loňského února, Kyjev má při své obraně podporu západních zemí. Obě strany označily Siovu cestu do Moskvy za příležitost k prohloubení deklarovaného „přátelství bez hranic“.

Podle agentury AP Siova návštěva posílá silný vzkaz Západu, že úsilí o izolaci Ruska kvůli válce proti Ukrajině neuspělo. Cesta čínského prezidenta také představuje povzbuzení pro Putina jen několik dní poté, co na něj Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území. Rusko ani Čína jurisdikci ICC neuznávají, podobně jako třeba USA nebo Izrael.

Zatímco se Čína snaží vystupovat jako potenciální mírotvorce v konfliktu vyvolaném Ruskem na Ukrajině, Siova návštěva také zdůrazňuje stále užší vztahy mezi Moskvou a Pekingem, poznamenává Reuters. Agentura zároveň upozornila, že s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským možná bude Si Ťin-pching hovořit pouze telefonicky. „Čekáme na potvrzení (telefonátu),“ řekla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková italskému listu Corriere della Sera. „Byl by to důležitý krok. Mají si co říct,“ dodala.