Putin se v předvolebním projevu pochlubil "nezastavitelnou" raketou

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek pronesl tradiční poselství o stavu federace. V projevu, který měl výrazně předvolební charakter, Putin upozornil zejména na stoupající počet chudých, nevyhovující stav zdravotnictví i zaostalou infrastrukturu. Zdůraznil také, že se Rusko v žádném případě nemůže spokojit se současným stavem věcí.

„Během posledních let se v naší zemi rozšířila chudoba. V současnosti se netýká ‚pouze‘ deseti milionů lidí, ale přibližně dvojnásobku tohoto čísla. Někteří pracující lidé přežívají v neskutečně skromných podmínkách,“ prohlásil ruský prezident.

„Vážíme si každého člověka. Naprosto klíčovým faktorem budoucího rozvoje Ruska je to, aby se jeho obyvatelům dobře dařil,“ dodal posléze. Ruská vláda proto hodlá zaměstnancům zvýšit minimální mzdu. Nezbytná je údajně i výraznější podpora důchodců a mladých rodin ze strany státu. Pro mladé rodiny přitom vláda uvolní z rozpočtu 3,4 bilionu rublů (přibližně 1,3 bilionu korun).

Více peněz by mělo jít i do zdravotnictví. Průměrný věk dožití Rusů sice nedávno stoupl na 73 let, toto číslo ale není pro ruského prezidenta dostačující. „Musíme si stanovit nový cíl. Byl bych rád, pokud by se nejpozději na konci příštího desetiletí Rusko přidalo k zemím, jejichž obyvatelé se v průměru dožívají osmdesáti a více let,“ řekl Putin.

Zvýšení tohoto čísla chce ruský prezident dosáhnout zejména vybudováním „zvláštního“ národního onkologického programu. „Je potřeba modernizovat nemocnice a vybudovat komplexní systém léčby onkologických onemocnění, na němž by se podíleli přední odborníci i národní farmaceutické společnosti,“ vysvětlil.

Výrazné investice si podle Putina vyžádá i obnova ruské infrastruktury, která se nachází v katastrofálním stavu. Jen výdaje na vybudování silniční sítě by měly dosáhnout až 11 bilionů rublů (asi 4 bilionů korun). Počítá i se zvětšením kapacity železniční transsibiřské magistrály.

V projevu se Putin také pochlubil nárůstem síly ruské armády. Podle něj bylo do její výzbroje nově zařazeno 80 nových pozemních balistických raket, 102 raket odpalovaných z ponorek a trojice ponorek vyzbrojená raketami JARS 1. Představil rovněž „nepřekonatelnou“ superraketu Sarmat, která je údajně schopná zasáhnout jakýkoli cíl, protože nemá žádné omezení doletu.

Putinovo výroční poselství, které Kreml bez udání důvodu přesunul z obvyklého prosincového termínu na dobu těsně před prezidentskými volbami, označila některá ruská média za „obsáhlou prezentaci Putinova volebního programu“. Ruská opozice projev okamžitě kritizovala s poukázáním na skutečnost, že ho Putin zneužil k volební propagandě, která je svým mediálním dosahem ostatním kandidátům nedostupná.

Prezidentské volby se v Rusku uskuteční 18. března. Jejich jasným favoritem zůstává právě Vladimir Putin, jenž se navzdory celé řadě problémů, jako je korupce či špatné zdravotnictví, těší vysoké oblibě obyvatel. Průzkumy mu ve volbách předpovídají zisk 70 procent hlasů.