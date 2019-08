Rusko je připraveno obnovit rozhovory se Spojenými státy o bezpečnosti a strategické stabilitě. Po schůzi ruské bezpečnostní rady to dnes v Moskvě prohlásil prezident Vladimir Putin. Pokud ale USA zahájí výrobu raket středního a krátkého doletu, začne i Moskva pracovat na jejich vývoji, konstatoval.

"Bohužel to na mistrovství světa nevyjde. Zdraví je přednější. Musím vyléčit zraněné koleno, abych mohl vydržet sezonu až do konce, protože se to se mnou táhne od ledna letošního roku a pořád se s tím trápím. Nestihl bych se na mistrovství světa připravit," uvedl Veselý v tiskové zprávě České basketbalové federace.