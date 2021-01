QAnon. Když věříte, že světu vládnou satanističtí pedofilové

/ANALÝZA/ Je to absolutně šílené. A proto by to mohla být pravda. Faktem je, že řada útočníků, kteří minulý týden obsadili americký Kapitol, je o pravdivosti nejrůznějších konspiračních teorii jednoznačně přesvědčena. Problém je, že těch spiknutí je v současné době tolik, že se člověk, který nemá denně přiložen prst na tepu konspiračních aktualit, v nich nemůže vyznat.

QAnon šaman. Nejviditelnějším zástupcem konspiračního hnutí QAnon při útoku na Kapitol v minulém týdnu byl rohatý Viking Jake Angeli z Arizony | Foto: Profimedia.cz

Už to nejsou jen historky o všemocném Židovstvu ze Sionských protokolů nebo dumání o směru stínu americké vlajky na Měsíci. Deník proto pro vás připravil menší konspirační rukověť, abyste věděli, o čem je řeč, až třeba narazíte na nějakého QAnonistu s rohy na hlavě. Žaloba má jediný bod. Demokraté obvinili Trumpa z podněcování vzpoury Přečíst článek › Veledůležité v celé teorii QAnon je úvodní písmeno Q. To je totiž podpis člověka, který začal před čtyřmi lety publikovat na internetu své vzkazy a stojí za fenoménem konspiračního hnutí QAnon. Zároveň je písmeno Q v USA označením pro stupeň bezpečností prověrky. Pokud máte tuto prověrku, pracujete s informacemi důležitými například pro obranyschopnost země. To podle podporovatelů zvyšuje důvěryhodnost informací od Q. A o čem vlastně Q psal? Aktuální vtip ze sociálních sítí:

Víte, proč jde Izraelcům tak dobře to očkování proti covidu?

Protože nevěří na židovské spiknutí. Spojené státy jsou podle něj v ohrožení. Snaží se je ovládnout pedofilní satanisté, kteří unášejí děti. Donald Trump je podle Q jejich zásadních nepřítelem a v utajení proti nim bojuje. Proto bylo mezi útočníky na Kapitolu velké množství podporovatelů tohoto hnutí. Pedofilní síť byla ale tentokrát úspěšná. Prezident Trump bude muset z Bílého domu odejít. Mezi mocnými pedofily najdete Baracka Obamu, papeže Františka a samozřejmě i George Sorose. Oběti mezi policisty Ironický úsměv vás přejde, když si uvědomíte, že kvůli podobným obskurním názorům umírali minulou středu lidé. Nejenom podporovatelé této teorie, ale i nevinní policisté, kteří bránili zvolené americké zákonodárce. Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet. Obává se podněcování k násilí Přečíst článek › Mezi obránci zmiňme strážníka Briana Sicknicka, který podlehl zraněním, která utrpěl po úderu hasicím přístrojem do hlavy. Mezi útočníky byla veteránka vojenského letectva Ashli Babbittová. Nadšená fanynka prezidenta i hnutí QAnon. Dva zcela zbytečně zmařené životy. Další konspirace

* Teorie o přistání Apolla na Měsíci

* Teorie o teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku

* Nový světový řád, teorie o skupině ovládající svět

* Chemtrails, teorie o ovládání lidských myslí pomocí chemikálií v kondenzačních stopách za letadly

* Teorie spiknutí zednářů či iluminátů

* Antisemitské teorie o spiknutí židů

* Teorie o UFO a Oblasti 51 v USA

* Teorie zpochybňující úmrtí Adolfa Hitlera, Michaela Jacksona, Elvise Presleyho, J. F. Kennedyho či Usámy bin Ládina



Zdroj: wiki Přesto republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová považuje Q za vlastence a podle průzkumu více než třetina republikánských voličů se domnívá, že na jeho tvrzeních něco je. Gates jako hlavní padouch Zdroj: DeníkNově se k pedofilně-satanistickému ohrožení přidal pokus o ovládnutí lidstva pomocí nových vakcín proti covidu. Hlavní roli padoucha, který nám do hlav chce vložit čipy, aby nás mohl kontrolovat, hraje zakladatel Microsoftu, filantrop a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates, který vývoj a výrobu vakcín proti smrtelným nemocem již roky nemalými sumami finančně podporuje. Co lidi k důvěře podobným bludům vlastně vede? Podle odborníků oslovených týdeníkem Time tyto teorie velmi primitivně vysvětlují složitý a často nepochopitelný svět, což může být pro velkou řadu nejistých lidí velmi lákavé.