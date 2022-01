„Vakcíny zabíjejí, nechápete!" křičela na jednom ze svých propagačních videí na lidi stojící ve frontě před očkovacím centrem. „Jsou to důvěřiví idioti, všichni si to nechali píchnout,“ pokračovala. První příznaky infekce se u Weldonové objevily koncem prosince. Na svém posledním videu, před výročím útoku na Kapitol, jen stěží přes kašel pronesla svůj projev o vlastencích, kteří svrhnou americkou vládu. Během videa si stěžovala, že je vyčerpaná.

Rok po Velkém zklamání – tedy řečí normálních smrtelníků: po šíleném útoku na Kapitol ve Washingtonu – jsou šiřitelé konspiračních teorií zaneprázdněni házením bláta a vybíráním příspěvků od věrných věřících. „Celá americká extrémní pravice prochází těžkým obdobím, ale na členech QAnon – rozsáhlém a neformálním hnutí konspiračních teoretiků fanaticky podporujících Donalda Trumpa – je krize obzvláště patrná,“ napsal americký deník The Washigton Post.

Rok od ostudného útoku na Kapitol: Komise plánuje zveřejnit výsledky vyšetřování

Proroctví, že Joe Bidenovi povstání zabrání převzít moc, se nenaplnilo. Útok z 6. ledna 2021, který měl odstartovat apokalyptickou bouři, jež by odhalila spiknutí „deep state“, byl nakonec jen tragickou groteskou. Prominentní demokraté a další satanští pedofilové z liberální elity, kteří podle konspiračních teorií unášejí a vězní děti, aby z jejich stresových hormonů vyráběli drogy, s jejichž pomocí by ovládli svět, nebyli zatčeni ani popraveni, natož na příkaz prezidenta Trumpa. A hnutí začali opouštět první pochybovači.

Útok na Kapitol

Největší ranou je ale mlčení Q. Tento anonymní guru, prohlašující se za vysoce postaveného úředníka s přístupem k přísně tajným informacím, během čtyř let Trumpovy vlády zveřejnil téměř pět tisíc záhadných indicií – tzv. drobků, z nichž jeho následovníci vytvářeli nové a stále absurdnější konspirační teorie. Několik týdnů po Bidenově zvolení zveřejnil Q odkaz na film se scénami hořících aut v ulicích, bojových letadel a Trumpa s rukou na bibli skládající prezidentskou přísahu. Pak přišel Kapitol a Q se nadobro odmlčel.

Jen ti opravdoví Qanonovy následovníci nadále „důvěřují plánu.“ Jenže to je těžké. Proč dál věřit, když plán selhal a žádný nový není? Ano, objevili se noví, samozvaní proroci a jejich předpovědi, ale to tak nějak není ono.

„Q byl evangelium. Nyní tu máme tisíc nejrůznějších vykladačů Bible a nikdo neví, který z nich je ten pravý," řekla The Washington Post Sarah Anianová, expertka na americkou extrémně pravicovou scénu. Dokonce i někteří přední představitelé hnutí trpí krizí víry. Mnozí se od jména QAnon distancovali. A situaci neusnadňuje ani Donald Trump. Když se přiznal, že se nechal potřetí naočkovat, jeho někteří fanoušci ho považovali za zrádce.

Ne, nový lék od Pfizeru není „převlečený ivermektin“. Dokládají to data i čísla

Být dnes tím „opravdovým pravičákem“ ve Spojených státech není snadné. Účastníci útoku na Kapitol čekají na soudy. Státní služby prověřují své zaměstnance. Největší sociální platformy ruší účty a mažou historii nejznámějším tvářím a podporovatelům těchto teorií.

Nervozita je jasně patrná mezi prominenty hnutí, které si vzájemně nadávají, zesměšňují a osočují. Každá frakce obviňuje má v kapse nějaké obvinění, ať už Trumpa ze zrady či z defraudace milionů dolarů, které tyto skupin získali od podporovatelů. Obchodní motivace, dříve maskovaná, je stále viditelnější: pravidelné dárcovské výzvy, rostoucí ceny předplatného, ceny za konspirační spisky.

Roger Stone, Trumpův důvěrník, odsouzený za maření vyšetřování Kongresu a poté omilostněný bývalým prezidentem, nyní prodává na internetových aukcích samolepky na automobilové nárazníky se svým podpisem a fotografiemi Ronalda Reagana. Alex Jones, zakladatel Infowars, odsouzený k vyplacení odškodného rodinám dětí zabitých při přestřelce na základní škole Sandy Hook, kterou nepravdivě označil za podvrh, prodává zase podle amerického deníku sérii filmů Navigating the Apocalypse za 222 dolarů (necelých pět tisíc korun). Podle odborníka na konspirační hnutí Mika Rothschilda QAnonisté rádi přispějí, zároveň se ale „nejedná se o obnovitelný zdroj. Existuje pouze omezený počet naivních lidí.“

Trump-Kennedy

Ovšem krize v hnutí rozhodně neznamená, že QAnon končí. Nedůvěra části společnosti k systému nezmizí a nezmizí ani potřeba stimulace jejich myslí novými konspiračními teoriemi, píše The Washigton Post. Navíc se podle deníku nejedná jen o americký fenomén. Demonstrace hnutí se objevily i mimo anglicky mluvící svět: třeba v Brazílii, Německu a Rumunsku. Geograficky vzdálení věřící mají s Američany jedno společné. Víru, že spiknutí vládne světu.

QAnon, vyhnán z Twitteru i Facebooku, si musel najít nové komunikační kanály. Našel je na „nezávislých“ platformách, jako je Telegram a další. Bylo by mylné se domnívat, že už není schopen zasáhnout svoji cílovou skupinu. QAnonisté neztratili hlas. Nedávno například šířili teorii, že hudební festival Astroworld v Houstonu, kde bylo ušlapáno k smrti deset lidí, byl jen zástěrkou pro satanskou rituální oběť. „Všiml si někdo, že na scéně je obrácený kříž vedoucí k portálu pekla?“ zeptal se uživatel TikTok ve videu, které mělo přes milion zhlédnutí.

Chemik Noack je opravdu mrtvý. Policie vyvrátila lži, zemřel přirozenou smrtí

V listopadu se na místě atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho v Dallasu sešla velká skupina členů hnutí. Měli trička a transparenty Trump-Kennedy 2024. Proroctví ze sociálních sítí tvrdilo, že na místo dorazí i syn JFK, aby se stal v budoucnu viceprezidentem Donalda Trumpa. John Kennedy Jr. s manželkou a švagrovou sice zahynul při leteckém neštěstí v roce 1999, ovšem podle některých teorií šlo o smrt falešnou a on stále žije, jen pod jiným jménem. Někteří členové hnutí tvrdí, že právě on je oním Q.

Přes 40 republikánských kandidátů v podzimních volbách do Kongresu již veřejně deklarovalo svou podporu hnutí QAnon. Mnozí z nich tvrdí, že omikronovou variantu koronaviru si vymysleli demokraté, aby umožnili hlasování poštou, a tak opět zmanipulovali volby. Přesto by pravděpodobné získání většiny v Kongresu Republikánskou stranou, kterou v současnosti ovládají Trumpovi příznivci, mohlo QAnon opět vdechnout nový život. Pravděpodobnější by se pak jevil i Trumpův návrat do úřadu prezidenta v roce 2024. „Pak by nejspíš i Q znovu získal svůj ztracený hlas a ke svým ovečkám by opět promluvil,“ napsal americká deník.

Co je to Qanon



V teorii QAnon je důležité úvodní písmeno Q. To je totiž podpis člověka, který začal před čtyřmi lety publikovat na internetu své vzkazy a stojí za fenoménem konspiračního hnutí QAnon.



Zároveň je písmeno Q v USA označením pro stupeň bezpečností prověrky. Pokud máte tuto prověrku, pracujete s informacemi důležitými například pro obranyschopnost země. To podle podporovatelů zvyšuje důvěryhodnost informací od Q.



Podle Q jsou Spojené státy v ohrožení. Snaží se je ovládnout pedofilní satanisté, kteří unášejí děti.



Donald Trump byl podle Q jejich zásadních nepřítelem a v utajení proti nim bojoval. Pedofilní síť ho ale odstranila.



Mezi mocnými pedofily najdete Baracka Obamu, papeže Františka i George Sorose.