Noční útok se odehrál na několika místech historické čtvrti města a policie i po dopadení podezřelého vyzvala občany, aby nevycházeli, vyhnuli se této oblasti a zamkli se. Domnělého útočníka zásahové jednotky hledaly dvě a půl hodiny.

Pět zraněných je nadále v nemocnici. "Někteří z nich mají velké tržné rány, o jejich život ale strach nemáme," řekl agentuře AP jeden ze zástupců policie.

Podezřelý podle policejního představitele pochází z oblasti kolem města Montreal a do Quebeku přijel "s úmyslem učinit co nejvíce škod". Doplnil, že si podle všech dosavadních důkazů vybíral své oběti náhodně a že útok předem plánoval. Policie prohledávala jeho dům i auto, podezřelý by měl brzy stanout před soudem.

Zadržený muž údajně nemá trestní minulost, podle policie však před pěti lety v "lékařském kontextu" nastínil, že má v úmyslu spáchat násilný čin. Starosta města Quebec Régis Labeaume pak prohlásil, že Kanada musí zahájit debatu o tom, jak se vypořádat s duševními chorobami.

"Quebec se probouzí po noci plné hrůz. Nemám slov, abych popsal takovou tragédii. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí," napsal na twitteru premiér provincie Quebec François Legault.