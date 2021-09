Kelly je trojnásobným držitelem ceny Grammy a celosvětově proslul zejména hitem "I Believe I Can Fly". Soudní proces s ním je vyvrcholením hromadících se podezření a obvinění, které pronikly na veřejnost v posledních letech. Řada se jich objevila v dokumentu z roku 2019 nazvaném "R. Kelly a jeho oběti". Začátek soudního líčení byl několikrát odložen kvůli pandemii covidu-19. Ve státech Illinois a Minnesota čelí R. Kelly dalším podobným obviněním, která rovněž odmítá.

"Právnickou praxi vykonávám 47 let. Během té doby jsem stíhala mnoho sexuálních predátorů, kteří spáchali zločiny na ženách a dětech. Ze všech těch predátorů je pan Kelly ten nejhorší," řekla po vynesení verdiktu poroty novinářům Gloria Allredová, která zastupovala některé z obětí. Prokurátorka Jacquelyn Kasulisová prohlásila, že porota vyslala vzkaz všem mocným mužům jako je Kelly. "Ať to trvá jakkoliv dlouho… zákon vás dostihne," uvedla.

Americký zpěvák R. Kelly je vinen ve všech devíti bodech obžaloby v případu vydírání a sexuálního zneužívání mladých žen a nezletilých. Rozhodla o tom dnes porota federálního soudu v New Yorku. Rozsudek má být vynesen 4. května 2022 a zpěvákovi hrozí až doživotí, informovala BBC. Čtyřiapadesátiletý Kelly obvinění opakovaně odmítal.

