Internet řeší záhadu: V kanadském rozhlase hraje bez přestání jedna píseň dokola

Ve středu brzy ráno místního času začal někdo na popové a softrockové stanici v kanadském Vancouveru hrát píseň Killing in the Name od skupiny Rage Against the Machine a ještě nepřestal. Do pravého poledne zazněla píseň na rádiu Kiss 104,9 FM celkem stokrát, což vyvolalo na internetu spekulace, že je tato smyčka protestem proti propouštění zaměstnanců.

Píseň Killing in the Name od skupiny Rage Against the Machine hraje kanadské rádio ve smyčce již víc než 24 hodin. O důvodech, proč tomu tak je, se spekuluje. | Foto: Wikimedia Commons, Penner, CC-BY-SA-3.0