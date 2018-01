Rajoy: Pokud se Puigdemont nevrátí, Madrid se zmocní katalánské vlády

/VIDEO, ANKETA/ Španělský premiér Mariano Rajoy v pondělí oznámil, že pokud bude bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont znovu zvolen do funkce a bude chtít vést regionální vládu z Bruselu, centrální španělská vláda mu to nepovolí. Místo toho by v tomto případě převzala kontrolu nad katalánskou vládou sama. Zprávu přinesla agentura AFP.

Rajoy dnes řekl, že Madrid akceptuje pouze takovou katalánskou vládu, jejíž premiér bude úřadovat ve své vlasti. Samotnému Puigdemontovi ale kvůli dřívějším snahám o nezávislost Katalánska na Španělsku hrozí v jeho domovině obvinění ze vzpoury a zadržení. „Pokud se někdo má ujmout úřadu, musí to udělat fyzicky. A pokud tak neučiní, článek 155 zůstane v platnosti až do chvíle, než vládu převezme nový premiér,“ řekl dle zpravodajského serveru 20minutos.es premiér Rajoy. ČTĚTE TAKÉ: Carles Puigdemont? Do čela Katalánska usedne stěží. Trumfy drží premiér Rajoy Právě článek 155 španělské ústavy umožnil Madridu vloni v říjnu převzít správu nad katalánskými úřady, když separatisté jednostranně vyhlásili nezávislost regionu. Zásah španělské policie v den konání referenda o nezávislosti: Centrální vláda pak vyhlásila v Katalánsku předčasné volby s tím, že se vedení regionu vzdá, až z nich vzejde nová vláda. Tu však chtějí opět vytvořit zastánci nezávislosti díky svému vítězství v prosincových volbách. V jejím čele by měl znovu stanout Puigdemont. Na sesazeného expremiéra ale španělský soud vydal zatykač. ČTĚTE TAKÉ: Přes Skype nebo WhatsApp vládnout nelze, pane Puigdemonte I přes nestálou politickou situaci navštívil Španělsko loni již pátým rokem rekordní počet turistů. Stalo se tak druhou nejnavštěvovanější zemí světa hned po Francii. Navzdory islamistickým útokům v Katalánsku a politické nejistotě v souvislosti se zdejším hnutím za nezávislost jich bylo 82 milionů, meziročně tedy o 8,9 procenta více, uvedlo před pár dny tamější ministerstvo turistiky s odvoláním na španělský statistický úřad INE. ČTĚTE TAKÉ: Potopený tanker vypustil obří olejovou skvrnu do moře, hrozí zamoření

Autor: Radka Kopecká