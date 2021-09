Pozemní záchranáři sice nemuseli do stěny, ale jejich přítomnost sehrála podle Exploreswebu během posledních dvou dnů akce přesto zcela zásadní roli, protože neustále povzbuzovali a motivovali horolezce, aby sestoupili ještě o kus níže, což bylo pro vyčerpané muže mimořádně náročné.

"Vrtulník byl nevyvážený, ale pilotům se ho přesto podařilo nějak stabilizovat a znovu se s ním spustit k hoře. Kamarádi v kabině pak museli horolezce zatlačit zpět, načež znovu vzlétli," uvedl Nizarí. "Byla to ta nejhloupější věc, jakou mohl ve výšce 6200 metrů udělat. Ohrozil životy všech, pilotů i svých kamarádů."

"Nejprve přikývl a helikoptéra začala stoupat. Ale pak si to rozmyslel," uvedl Nizarí. Českého horolezce se podle jeho slov zřejmě zmocnila panika, takže se také pokusil vyskočit na palubu vrtulníku a zůstal viset na jeho lyžině.

Akci bylo nutné dvakrát zopakovat, protože v tak velké nadmořské výšce mohl stroj pojmout maximálně dva horolezce. Jako první nastoupili Pákistánec Vadžídulláh Nagrí a Jakub Vlček. Petr Macek se dozvěděl, že musí počkat na druhý let. Což vedlo podle výpovědi záchranáře Karima Šáh Nizarího pro Exploresweb k dramatické situaci.

Pilotu vrtulníku, který se vydal pro všechny tři horolezce, se podařilo vystoupat až do výše 6200 metrů, kde museli uvízlí Češi strávit poslední noc. Následoval náročný a vysoce rizikový manévr, při němž se helikoptéra musela přiblížit těsně ke stěně, až se jí téměř dotýkala, aby si horolezci mohli nastoupit.

"Byla to úžasná záchranná akce a pákistánští piloti helikoptér si zaslouží velkou pochvalu," uvedl s obdivem horolezecký web Exploresweb k úspěšnému vyproštění dvou českých horolezců a jejich pákistánského kolegy ze stěny více než sedmitisícové pákistánské hory Rakapoši. Zachránění se ale dočkali kritiky.

