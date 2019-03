Vesnice Mišmeret, v níž se časně ráno rozezněly sirény varující před raketovým útokem, leží na Šaronské planině severně od Tel Avivu a asi sto kilometrů od severní hranice Pásma Gazy. To ovládá radikální hnutí Hamás, které vede ozbrojený konflikt s Izraelem.

Předminulý týden, 14. března, zažili šok obyvatelé Tel Avivu, když se ve městě poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény. Izraelská armáda poté, uvedla, že na město mířily dvě rakety, z nichž jedna skončila v moři a druhá sestřelila protivzdušná obrana.

A rocket shot from Gaza lands this morning north of Tel Aviv, injuring Israelis . This is a deliberate and dangerous act of aggression by Palestinian terrorists, encouraged no doubt by the complacency of @UNHumanRights . We will not allow this ! Credit photo- Dan Asulin. pic.twitter.com/RvAXDPuTu2