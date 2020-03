On-line reportáž ke koronaviru může sledovat ZDE.

Od úterý musejí zůstat zavřené všechny restaurace a přístup nebude ani na žádná hřiště či sportoviště. Zakázaná jsou veškerá shromáždění s přítomností více než pěti lidí, upřesnil kancléřský úřad.

"Rakušané jsou vyzýváni, aby se sami izolovali. To znamená, aby udržovali kontakty pouze s lidmi, s nimiž žijí," citovala agentura Reuters z prohlášení úřadu. Mezi nová opatření patří i to, že do země nebude povolen vstup těm návštěvníkům z Británie, Nizozemska, Ruska a Ukrajiny, kteří se nepodrobí dvoutýdenní domácí karanténě nebo nepředloží aktuální zdravotnický certifikát.

Podle zatím posledních údajů poskytnutých ministerstvem zdravotnictví je v Rakousku 800 potvrzených případů infikování koronavirem, který se počátkem roku začal šířit z čínského města Wu-chanu. Rakouské úřady registrují jednoho pacienta, jenž podlehl nemoci COVID-19, způsobované koronavirem.

Národní rada, dolní komora parlamentu, dnes schválila zákony potřebné k překonání nynější krizové situace související s koronavirovou pandemií. Tento soubor zákonných opatření vytváří právní základ pro četná omezení veřejného života i pro poskytování ekonomické pomoci, napsala APA. Odpoledne se očekává, že balík zákonů schválí i Spolková rada, horní komora parlamentu.