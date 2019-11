Tělo devětasedmdesátiletého mrtvého seniora našel záchranářský pes poté, co mužův dům z velké části zavalila suť z uvolněného svahu. "Byl pohřben pod masou půdy," uvedl podle rakouské agentury AP starosta Bad Kleinkirchheimu Matthias Krenn.

Bahenní sesuvy hlásí téměř všechny obce v korutanském správním okrese Spittal an der Drau, řadu oblastí zasažených bouří trápí také bleskové povodně. Řada silnic a železničních tratí proto byla z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřena. Lavinová výstražná služba v Korutanech vyhlásila v některých částech této spolkové země nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí.

Záchranné a bezpečnostní složky se pokusily už v úterý ráno podle AP získat přehled o situaci pomocí průzkumných letů. Na mnoha místech zjistily rozměklou půdu z důvodu nadměrného množství srážek. Protože pršet a sněžit má i nadále během úterý, nejsou vyloučeny další sesuvy půdy ani pády lavin. Od středy by se mělo počasí postupně uklidnit.

"V některých částech Rakouska už od začátlu měsíce napršelo a nasněžilo čtyřikrát tolik, než kolik činí obvyklý souhrn srážek za celý listopad. Naším problémem je střetávání teplého jižního proudění vzduchu s chladnějšími větry ze severu, které vytváří oblasti nízkého tlaku. Alpy pak fungují jako přehrada, o niž se srážky rozbijí," uvedl pro AP Thomas Wostal z rakouského Ústředního institutu pro meteorologii a geodynamiku.

Stoupá hladina řek

Například v oblasti okresního města Lienz ve Východním Tyrolsku napršelo během třídenního deště nejvíc vody za posledních čtyřicet až padesát let. Vůbec nejhorší srážky postihly oblast Kornat v Korutanech, kde od minulého pátku do tohoto pondělí napršelo 277 milimetrů vody. V Lienzu to bylo 206 milimetrů.

Podle Johannese Mosera z Korutanské hydrografické služby se nyní vodohospodáři i meteorologové obávají zejména vzestupu hladiny na hlavních rakouských řekách, což by mohlo opět zhoršit situaci.

Silné sněžení a deště začaly už minulou středu a zasáhly zejména Východní Tyrolsko, část Korutan, jižní Salcburk a také italské Jižní Tyrolsko, kde pád laviny vykolejil vlak ve Val Pusteria. Podle italské tiskové agentury Ansa nebyl ale při incidentu nikdo zraněn.

Kvůli lavinovému nebezpečí byly dočasně uzavřeny cesty do oblasti Martell na západě Jižního Tyrolska a železniční trať v tyrolském ledovcovém údolí Stubai. Tuto trať v neděli zasypala nedaleko místního nádraží lavina, která v daném místě odřízla od okolí asi 250 návštěvníků oblasti a zaměstnanců železnice. Uvízlí lidé přečkali noc v hotelu u nádraží a v areálu železnice.