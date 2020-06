Bezprecedentní varování před cestami do všech zemí světa vyhlásilo Německo kvůli rychle se šířícímu koronaviru 17. března. Koncem dubna spolková republika varování prodloužila do 14. června. Pro velkou část evropských zemí už s dalším prodloužením nepočítá.

Cestování uvolňuje také Rakousko. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do alpské republiky muset předkládat negativní test na koronavirus a nepočítá se ani s povinnou karanténou. Situace bude jako před před koronavirovou krizí, řekl dnes šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg.

Itálie, která patří k největším obětem pandemie v Evropě, dnes otevřela hranice bez nutnosti dvoutýdenní karantény pro turisty ze zemí EU, Británie, Švýcarska a Norska. Samotným Italům se po tříměsíčním zákazu usnadní cestování zatím alespoň mezi jednotlivými italskými regiony. Šéf italské diplomacie Luigi Di Maio na facebooku napsal, že zahajuje schůzky se svými kolegy z ostatních zemí EU kvůli otevření jejich hranic pro Italy.

Od dnešní půlnoci se rovněž plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke stavu v době před pandemií koronaviru. V Praze to dnes oznámili premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič na úvod první oficiální Matovičovy návštěvy v Česku.

Česká vláda už v pondělí schválila systém označující bezpečnost zemí pro vycestování. Systém, označovaný jako semafor rozděluje země do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko.