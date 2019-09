Rakousku budou vládnout lidovci Sebastiana Kurze

Ve včerejších předčasných volbách dosáhli lidovci (ÖVP) podle prvních povolebních odhadů televize ORF 37,2 % hlasů. To dává ÖVP pozici, kterou si Kurz přál: „Důležitý je takový výsledek, abychom nemohli být při sestavování vlády obejiti.“ To se nepochybně povedlo, a to nejen díky více než pětiprocentnímu posílení jeho lidovců, ale také kvůli ztrátě sociálních demokratů (SPÖ), kteří naopak téměř tolik ztratili.

Sebastian Kurz. | Foto: ČTK/News Pictures/Nicolas Landemard