Přiškrtí EU Česku peníze? Kurz chce státům z východu snížit příspěvky

Nabídka od Andreje Babiše (ANO) na místo ministra zemědělství v druhé vládě Jiřímu Milkovi (za ANO) zatím nepřišla. Pokud by ji ministr v demisi dostal, přijal by ji. Velké změny do doby, než vláda dostane důvěru v Poslanecké sněmovně, nechce dělat.