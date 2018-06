Rakouští policisté a vojáci trénovali ve Spiefeldu zastavování migrantů

Stovky rakouských policistů a vojáků se zúčastnily v jihorakouském městě Spiefeld cvičení zaměřeného na zastavování velkých skupin běženců na rakousko-slovinské hranici. Nácvik souvisel s úsilím rakouské vlády o zpřísnění migrační politiky Evropské unie. Informuje o tom německá agentura DPA.

"Pokud stát nedokáže v případě potřeby účinně chránit své hranice, ztrácí důvěryhodnost," uvedl rakouský ministr vnitra Herbert Kickl. Rakousko se v takové situaci ocitlo v roce 2015, když vrcholila migrační krize a hranici mezi Slovinskem a Rakouskem překračovaly denně tisíce žadatelů o azyl.

Současné cvičení vychází podle DPA z takzvaného celounijního úsilí o kontrolu protiprávní migrace, iniciovaného Německem. Německá vláda se sice tomuto tématu dlouho bránila, ale dovedlo ji to až k politické krizi, uvádí DPA s odkazem na spor mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou a německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Ten dal kancléřce ultimátum, že pokud do konce června nenajde celoevropské řešení uprchlické krize, začne Německo vracet uprchlíky od hranic do první země, v níž se ocitli po svém vstupu na evropský kontinent.

Pokud Seehofer tento plán skutečně uskuteční a začne na německo-rakouské hranici odmítat běžence, mohou podle rakouské vlády zavřít své hranice postupně i další země ležící na hlavních evropských migračních trasách.

Současného cvičení se účastní podle rakouského vicekancléře a šéfa pravicových svobodných Heinze-Christiana Stracheho 500 policistů a 200 vojáků. Ke cvičení podle Stracheho vedl "současný vývoj na balkánské migrační trase". Rakouská vládní koalice totiž upozorňuje na to, že na této trase, spojující západní Evropu a Turecko, opět přibývá běženců. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se sice počet běženců na balkánské trase v letošním roce meziročně zvýšil, ale stále je výrazně nižší než během migrační krize v roce 2015 a začátkem roku 2016.