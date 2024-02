Buckinghamský palác v pondělí šokoval zprávou o rakovině krále Karla III. Panovník se tak přidává k celebritám, které s vyčerpávající nemocí bojují. Patří mezi ně známé herečky Shannen Dohertyová, Christina Applegatová či herec Ben Stiller, někteří už zákeřnou rakovinu porazili.

Herečka Shannen Dohertyová trpí čtvrtým stádiem rakoviny prsu. | Foto: Wikimedia Commons, Thebry260, CC BY-SA 4.0

Známé osobnosti trpí mnoha druhy rakoviny, často jsou zasažena prsa, vaječníky a prostata. U Karla III. zatím není jasné, jaký typ nemoci má. Lékaři mu ji diagnostikovali při léčbě zvětšené prostaty, nikdo ale neoznámil, zda s nemocí souvisí. I přes šokující diagnózu je podle informací britského tisku král optimistický a zatím se rozhodl jen pro ambulantní léčbu.

Zákeřná nemoc

Pozitivní myšlení neztrácí ani známá dvaapadesátiletá herečka Shannen Dohertyová. která je nejznámější pro své role Brendy Walshové v seriálu Beverly Hills 90210 a Prue Halliwellové v seriálu Čarodějky. Bojuje s rakovinou prsu, jež jí byla poprvé diagnostikována v roce 2015. O dva roky později se dostala do remise a v roce 2019 se ji nemoc vrátila, a to rovnou ve čtvrtém stádiu.

Před rokem navíc oznámila, že se jí postupně rozšířila až do mozku a pak i do kostí. Nádor v hlavě si nechala chirurgicky odstranit a současně podstoupila ozařování. „Neskončila jsem ani se životem ani se svou tvorbou. Neskončila jsem ani se změnou věcí k lepšímu,“ citoval herečku portál NBC News. Zdůraznila, že ještě nechce zemřít a má vůli bojovat.

V rozhovoru také uvedla, že chce dát všem najevo, že lidé s rakovinou v terminálním stádiu jsou stále schopni žít kvalitní život. A ona je odhodlaná tak činit. „Lidé předpokládají, že nemůžete chodit, jíst a pracovat. Tak to není. Jsme plní života, chceme jít stále kupředu,“ řekla.

Rovněž uvedla, že se chce zúčastnit nové léčby prostřednictvím klinických testů. Na konci ledna tohoto roku se podělila o pozitivní zprávy. Podle portálu NBC Connecticut oznámila, že věří novému plánu infuzní léčby. Po sedmém ošetření podle ní začala terapie zabírat.

S rakovinou prsu se potýkaly i jiné celebrity, včetně herečky Julie Louis-Dreyfusové ze seriálu Show Jerryho Seinfelda, komičky a spisovatelky Wandy Sykesové a herečky Christiny Applegatové, kterou proslavila role Kelly Bundové v sitcomu Ženatý se závazky. Všechny postoupily mastektomii, neboli odstranění, obou prs a svůj boj nad zákeřnou nemocí nakonec vyhrály. S rakovinou prsu bojovala také herečka Suzanne Somersová ze seriálu Krok za krokem, zemřela loni v říjnu.

Muži s rakovinou

Rakovinou trpěli i slavní muži. Příkladem je herec Ben Stiller, kterému byla v roce 2014 diagnostikována rakovina prostaty. Nádor mu lékaři podle informací portálu CNN odstranili o tři měsíce později. Veřejně o nemoci začal mluvit dva roky poté. V několika rozhovorech se svěřil, že mu život zachránil test na prostatický specifický antigen (PSA). Nejen své fanoušky nabádal k preventivnímu testování a tím šanci včasného záchytu nemoci.

Zákeřnou nemocí trpěl i herec australský Hugh Jackman. Postihla ho rakovina kůže a v roce 2013 přiznal, že si nechal odstranit rakovinový výrůstek z nosu. Při oznamování negativních výsledků biopsie před rokem nezapomněl své fanoušky několikrát vyzvat k tomu, aby se proti slunci chránili opalovacím krémem, a to bez ohledu na roční období.

Nejdůležitější je prevence

Nemoc je obávaným zabijákem v Česku. Statistiky ukazují, že se zde ročně objeví 80 tisíc nových případů rakoviny. Každých dvacet minut pak u nás na toto zákeřné onemocnění jeden člověk zemře. Většinu obětí tvoří pacienti, kteří už jednou chorobou onemocněli.

Největšími zabijáky jsou rakoviny plic, tlustého střeva a konečníku ale také prsu a prostaty. „Například zhoubné nádory plic končí úmrtím do pěti let až v 85 procentech případů,“ přiblížil pro Deník primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice Jiří Votruba.

Až šedesáti procentům případů rakoviny by se přitom podle odborníků dalo zabránit prevencí a včasným záchytem. V Česku by například prevence rakoviny plic znamenala dvě stovky zachráněných životů. Preventivní screeningové vyšetření pomáhá včas odhalit i rakovinu prsu. Vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, stejně jako screening k odhalení rakoviny děložního čípku u gynekologa, rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí starších padesáti let nebo rakoviny plic u bývalých či současných kuřáků.