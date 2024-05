Běhá, zatímco jiní umírají. Lékař díky své léčbě přežil agresivní rakovinu mozku

Sedmapadesátiletému australskému lékaři Richardu Scolyerovi před rokem diagnostikovali agresivní rakovinu mozku čtvrtého stupně. Po odstranění nádoru však přežil, a navíc se nyní ukázalo, že se mu za tu dobu díky experimentální léčbě nádor nevrátil. Využil svůj vlastní imunitní systém, aby bojoval s rakovinnými buňkami. Nejzhoubnější mozkový nádor, známý jako glioblastom, je přitom nevyléčitelný a prognóza není moc příznivá. Průměrně se nádor u pacientů po sedmi měsících vrací, rychle roste a nemocní umírají do dvanácti až čtrnácti měsíců. Většina lidí umírá do tří let.

Lékaři se podařilo porazit agresivní rakovinu mozku. Využíval k tomu svou experimentální studii. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock