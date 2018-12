Rakovinu zcela nevymýtíme, myslí si letošní držitelé Nobelovy ceny za lékařství

Americký pozorovací letoun US Air Force OC-135 provedl ve čtvrtek mimořádný pozorovací let nad Ukrajinou. Stalo se tak kvůli eskalujícímu napětí mezi Ruskem a Ukrajinou po incidentu v Kerčském průlivu. Washington rovněž připravuje vyslání své válečné lodě do Černého moře. Informovala o tom americká zpravodajská televize CNN.