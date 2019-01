Stále stejný příběh v různých provedeních. Německá policie udělala ve čtvrtek ráno obří razii na gang pašeráků zbraní ze Slovenska, jehož členy jsou podle serveru Die Welt i Češi.

Zásah německé policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA/Bodo Marks

Slovenská policie včera bez bližších podrobností uvedla, že s německými orgány na případu spolupracuje. „Elitní slovenská policejní jednotka NAKA spolupracuje s německými vyšetřovacími orgány prostřednictvím Europolu,“ citovala ČTK mluvčí slovenského policejního prezidia Denisu Baloghovou.

Podobně jako u několika předchozích případů se ze Slovenska do západní Evropy pašovaly „převrtané zbraně“. V německém případě se nemělo jednat o dříve oblíbené samopaly, ale tentokrát by mělo jít o pistole. Jak na svých internetových stránkách uvedl Die Welt, včerejší zátah se týkal pašování pistolí malé ráže, které jsou ale předělávány na pistole ráže devět milimetrů. Jak tvrdí jeden z policistů, do Berlína a okolí se mělo takto dostat obrovské množství více než sedmi stovek zbraní.

„Zásah je výsledkem dlouhého vyšetřování a usilovné práce v posledních měsících,“ řekl včera německému deníku policejní mluvčí Benjamin Jendro. „Tento případ jasně ukazuje, že existují multikulturní sítě, které operují přes hranice a jsou zodpovědné za kriminalitu v Berlíně.“

Policisté během čtvrtečního rána prohledali asi 26 různých objektů napříč německým hlavním městem a okolní spolkovou zemí Braniborsko. Kvůli vysokému stupni nebezpečí ze strany gangu se na akci podílelo téměř celé berlínské oddělení elitních Speciálních jednotek (SEK) ve spolupráci s braniborskými kolegy.

Zatímco původ zbraní ze Slovenska se zdá být prokázaný, informace se lišily, pokud šlo o zemi původu členů pašeráckého gangu. Některé zdroje uváděly Čechy, jiné Slováky nebo obě národnosti.

Samopaly pro teroristy

V minulých letech se Slovensko stalo kvůli špatnému zákonu o znehodnocování zbraní zásobárnou pro zločince z celé Evropy. Velmi levně a snadno sehnatelné zbraně, včetně samopalů, byly totiž „znehodnoceny“ tak, že z nich bylo možné rychle a velice jednoduše udělat opět zbraně plně funkční. Ty potom putovaly na černý trh v západní Evropě i do dalších částí světa.

Samopaly ze Slovenska byly v roce 2015 použity například při teroristickém útoku na pařížskou redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo. Islamisté tu zavraždili dvanáct lidí a dalších deset zranili.

O obrovském rozsahu pašování těchto zbraní ze Slovenska na Západ svědčí i předloni zadržená zásilka 150 kusů slovenských samopalů ve Švédsku, které předělával na funkční zbraně zločinecký gang v Česku.

Reakcí na teroristické útoky s použitím automatických zbraní byl krok Evropské unie, který prodej těchto zbraní zakázal. Česko ale tento krok rozporuje.