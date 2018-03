Reakce na střelbu: floridští poslanci schválili zvýšení věku pro prodej pušek

Podle agentury AP ale zákonodárci nevyslyšeli požadavky studentů na úplný zákaz prodeje útočných zbraní.

Návrh schválený ve floridské Sněmovně reprezentantů prošel s poměrem 67 ku 50 hlasům a zvyšuje věkovou hranici pro prodej pušek z 18 na 21 let.

Nově bude díky návrhu zavedena třídenní čekací lhůta při nákupu všech zbraní a dává možnost nosit do školy zbraň těm učitelům, kteří absolvují speciální výcvik. Novinka by měla sloužit k větší ochraně bezpečí žáků.

Někteří republikáni měli výhrady ke zvyšování věkové hranice, demokratům zase vadilo více vyzbrojování učitelů.

Gun laws in #Florida finally have a chance of changing for the better, thanks in part to the children who have become political activists.



This may also be a political stunt, since the governor, who has an A+ #NRA rating, can still veto the bill.#KidsNotGuns #GunControl https://t.co/GSpJysyY0y