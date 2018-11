Rebelové zaútočili na čínský konzulát v Pákistánu. Zabili dva policisty

„Teroristé se snažili dostat dovnitř, ale vojáci a policisté jednoho z nich zabili,“ popsal policejní šéf Amir Shaikh, podle kterého poté vypukla přestřelka, při níž zemřeli i zbývající útočníci, ale o život přišli i dva policisté. „Nedokázali se dostat ani na půdu konzulátu, kam chtěli proniknout prostřednictvím sekce, kde se vydávají víza.“

Svědci z okolí konzulátu médiím sdělili, že slyšeli výbuch a řadu výstřelů. Na sociálních sítích se objevil videozáznam, na kterém je vidět hustý černý dým a slyšet střelba. Podle některých zdrojů měli útočníci použít automobil naložený výbušninami.

