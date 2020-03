Řecká vláda kvůli vyhrocené situaci v úterý schválila opatření, jež na měsíc pozastavuje přijímání žádost o azyl od lidí, kteří nelegálně překročí řeckou hranici. Tento krok kritizoval úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), podle něhož to odporuje mezinárodnímu právu.

Řecko také oznámilo, že během několika dnů postaví na severu země uzavřené uprchlické centrum pro migranty, kteří se od 1. března dostali a nyní ještě dostanou ilegálně do země. Tito běženci podle vlády nebudou registrováni a budou okamžitě vraceni do místa jejich původu, uvedl v úterý deník Kathimerini.

Poté, co od pátku turecká média informovala o otevření řecko-turecké hranice, vzrostly také počty migrantů mířících z Turecka na řecké ostrovy v Egejském moři. Na nich se přitom v předchozích týdnech konaly protesty místních obyvatel proti budování nových větších táborů pro migranty.

V úterý se na ostrově Lesbos rozšířila poplašná zpráva, že z tamního přístavu odplouvá přívoz, jenž má odvézt migranty na řeckou pevninu. Z přeplněného tábora Moria, kde pobývá na 20 tisíc běženců, se tak vydalo přes 2000 lidí pěšky asi 10 kilometrů do města Mytilini, kde zaplnili přístaviště a okolní ulice.

Španělský deník La Vanguardia s odvoláním na svůj zdroj z ostrova Lesbos informoval, že někteří humanitární pracovníci už kvůli napětí na ostrově odjeli na pevninu. O víkendu řecká média informovala, že skupiny místních obyvatel se shromáždily na pobřeží a bránily několika běžencům ve vylodění. Podle deníku La Vanguardia organizace Lékaři bez hranici dočasně uzavřela z bezpečnostní důvodů pediatrickou polikliniku u tábora Moria.

Humanitární pomoc z ČR

Česká humanitární pomoc by mohla odjet do Řecka do konce týdne. Poslancům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Řecká strana odsouhlasila materiál, který potřebuje a který je ochotna si převzít," uvedl Hamáček. Materiál pochází ze zásob hasičů. Ministr zopakoval, že Česko nabídlo Řecku také okamžitou finanční pomoc jeden milion eur (asi 25,5 milionu korun). Může také nabídnou dalších 20 policistů do Evropské pohraniční služby Frontex k nynějším 18. "Česká republika udělá maximum pro to, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015," dodal Hamáček.

U tureckých hranic s Řeckem je podle něho nyní deset až patnáct tisíc migrantů. Jde podle něho zejména o Íránce, Iráčany, Pákistánce a Afghánce. "Nejedná se o migraci ze Sýrie, syrsko-turecká hranice je uzavřena," uvedl Hamáček.