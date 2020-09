"Naše kontakty s členskými zeměmi Evropské unie vedly k tomu, že se na transferu bude podílet deset členských zemí," uvedl Seehofer. "Vedeme jednaní i s dalšími," dodal.

Většinu ze 400 nezletilých migrantů, které chtějí země z Morie převézt, přijmou Německo a Francie. Každá z těchto zemí by měla poskytnout útočiště 100 až 150 migrantů. Zbylých osm zemí EU si jich tak rozdělí asi 100 až 200.

Český premiér Andrej Babiš dnes před odletem na summit předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) do Polska uvedl, že takovou aktuální informaci nemá. "Určitě to probereme i dneska na V4, budeme to řešit na Evropské radě," poznamenal. "Ale zeptám se, jestli kolegové z vlády dostali nějaký požadavek nebo jak se k tomu staví," dodal Babiš.

Čtyři stovky nezletilých migrantů bez doprovodu dospělých, kterých se projekt přesídlení týká, jsou podle agentury AFP již v pevninské části Řecka.

Zatím není jasné, o kterých osmi dalších zemích Seehofer mluvil. Agentura AFP se zmiňuje o Nizozemsku, podle agentury ANSA podporu projektu vyjádřil také italský premiér Giuseppe Conte.

Úmyslně založené požáry

Tábor Moria na ostrově Lesbos zachvátily plameny nejprve v noci na středu. Podle ministra pro migraci Notise Mitarakise požár založili sami obyvatelé kvůli karanténním požadavkům. Ve středu večer vypukl další požár, který se podařilo hasičům uhasit, ale zničil i to, co z tábora zůstalo po předchozím ohni. I druhý z požárů byl podle řeckých úřadů založen úmyslně.

Tábor byl domovem více než 12 tisíc lidí z Blízkého východu, Afriky a Asie, kteří uprchli kvůli chudobě a konfliktům ve svých domovských zemích. Kapacitu měl jen pro něco přes 2750 osob a humanitární organizace dlouhodobě upozorňovaly na mizerné podmínky, v jakých tam migranti žijí.