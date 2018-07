Nouzový stav v Řecku. Lesní požáry spálily stovky domů

Nejhorší situace je nedaleko města Kineta, které se nachází 50 kilometrů od Athén. Uzavřen byl také 20kilometrový úsek na dvou dálnicích spojujících poloostrov Peloponés s centrálním Řeckem. Informovala o tom agentura AP.

This is happening now… In Kalamos.m, Greece, while there are about four other fires going.. In Greece…

This place is the place where I grew up, spent my summers there.. It’s the second year in a row… When will this stop? When? pic.twitter.com/BWbtavGr5p