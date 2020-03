Řecko-turecká hranice u přechodu Kastanies se dnes ráno opět zahalila do dýmu ze slzných granátů, podle řecké televize Skai mířily z turecké strany hranice na řecké policisty. Informovala o tom agentura DPA. Podle zpravodaje serveru Greek Reporter šlo zřejmě o koordinovaný útok turecké policie, k jehož koordinaci byly využity drony.

Řecko-turecká hranice u přechodu Kastanies se dnes ráno opět zahalila do dýmu ze slzných granátů, podle řecké televize Skai mířily z turecké strany hranice na řecké policisty | Foto: ČTK

Na řecko-turecké hranici se od konce minulého týdne shromáždilo několik desítek tisíc běženců poté, co Ankara oznámila, že už nebrání migrantům v cestě do Evropské unie. Řecko, členská země EU, posílilo ochranu hranic vysláním dalších policistů i vojáků. Ve čtvrtek Turecko oznámilo, že k hranici posílá tisícovku elitních policistů, aby zabránilo návratu migrantů zpět do tureckého vnitrozemí.