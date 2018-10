Řecký ostrov Zakynthos zasáhly otřesy. Poškodily přístav i historickou památku

Hlavní město ostrova Zakynthos, které nese stejný název, postihly v důsledku zemětřesení výpadky energie. Místní hasičský záchranný sbor však uvedl, že nedošlo k žádným vážnějším škodám a nikdo během otřesů neutrpěl zranění. Částečně poničen byl místní přístav, kde chvění vytvořilo trhlinu.

„Já a můj přítel jsme právě na Zakynthu, mého partnera to probudilo. Zaznamenali jsme ještě tři výrazně slabší následné otřesy. To větší zemětřesení hýbalo s nábytkem po místnosti,“ napsala podle deníku Express na internetu jedna z turistek.

Breaking: Magnitude 6.8 earthquake strikes off the coast of Greece. pic.twitter.com/sxnlouWHat