Řečtí policisté postřelili převaděče. Pašoval deset uprchlíků

Došlo k tomu v pondělí. Dvaadvacetiletý řecký občan převážel deset migrantů z Pákistánu, byl odhalen. Jeho dodávka havarovala, při následném útěku byl mladík postřelen do ruky a hýždí.

O incidentu, ke kterému došlo na severu Řecka informovala agentura Reuters. Dvaadvacetiletý řecký občan převážel v dodávce deset uprchlíků, kteří toužili stanout na půdě Makedonie. Převozníka i s jeho "nákladem" zavčasu odhalila policejní hlídka.

Následovala honička, při které dodávka havarovala; řidič vylezl a pokusil se jednomu ze zasahujících policistů vytrhnout zbraň. Byl přitom zasažen do ruky a do hýždí. Zraněný byl převezen do nemocnice i s migranty, kteří při nehodě utrpěli lehká zranění.

Zásahy policie proti pašerákům lidí, kteří se snaží převézt migranty do dalších evropských zemí, jsou na severu Řecka poměrně časté. Při páteční kontrole podezřelého vozu u Soluně policie zatkla řidiče, který v nákladním prostoru převážel bezmála stovku migrantů.

Uprchlické krize nekončí

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dnes ve švýcarské Ženevě oznámila, že od počátku letošního ledna do konce října do Evropy dorazilo přes moře více než 154 tisíc migrantů. Na této pouti jich zároveň přes 2900 zemřelo.

V porovnání s loňským rokem je počet příchozích migrantů o více než polovinu nižší. V prvních deseti měsících roku loňského se ze severoafrických břehů do Evropy podle IOM dostalo 337 tisíc migrantů.

Na nebezpečné cestě přes moře přišlo o život 2925 migrantů. Za poslední čtyři dny zachránily lodě před utonutím 2600 lidí. Pomoci se už nepodařilo 34 migrantům a dalších padesát považují úřady za pohřešované. Přesto je letošní bilance nižší než ve stejném období roku loňského. Od ledna do konce října 2016 zahynulo ve Středozemním moři 3200 mužů, žen i dětí.

Hlavní vstupní branou migrantů do Evropy je aktuálně Itálie, a to z důvodu loňského uzavření takzvané balkánské stezky vedoucí z Turecka přes Řecko a země západního Balkánu do střední Evropy. Kromě Itálie se migranti do Evropy dostávají i přes Španělsko, Kypr a zmíněné Řecko.

Většina migrantů připlouvajících letos přes Středozemní moře pochází ze západní Afriky. Další nejčastější země původu běženců jsou podle IOM Bangladéš, Eritrea, Egypt, Súdán, Maroko, Sýrie a Libye.