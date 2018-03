Referendum o Trumpovi? Doplňovací volby v Pensylvánii jsou extrémně vyrovnané

Doplňovací volby do Sněmovny reprezentantů v americkém státě Pensylvánie jsou mimořádně vyrovnané. Klání v baště republikánů je považováno za referendum o prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jejich výsledek může významně ovlivnit podzimní volby do obou komor parlamentu.

Demokrat Conor Lamb se již prohlásil za vítěze, zatímco republikán Rick Saccone svou prohru ještě nepřiznal. Informoval o tom server BBC.

„Bude to trvat trochu déle než jsme mysleli, ale zvládli jsme to. Vy jste to zvládli,“ prohlásil včera Lamb.

Výsledek se zatím neodvažuje odhadnout žádná vysílací stanice. Sčítání by mohlo trvat ještě několik hodin, jelikož zbývá sečít hlasy odevzdané v absenčním hlasování, které se budou muset přepočítat ručně.

Předběžné výsledky ukazují, že vede Lamb s 49,8 procenty hlasů, Saccone má zatím 49,6 procenta. Rozdíl mezi nimi je jen pár stovek hlasů.

Volby se konaly kvůli odstoupení republikána Tima Murphyho, který rezignoval loni v říjnu kvůli sexuálnímu skandálu.



Volby v šestém nejlidnatějším státě USA jsou důležité, jelikož můžou udat směr pro celoamerické volby, kdy se bude volit do Sněmovny reprezentantů a bude se obměňovat třetina senátorů. Demokratům by tak případné vítězství mohlo přinést pro říjnové volby naději.

V prezidentských volbách v roce 2016 Trump v Pensylvánii vyhrál s 20procentním náskokem, dokázal si získat především méně vzdělané dělníky. Prezident nyní stát během kampaně rovněž dvakrát navštívil.

V posledních dvou volbách demokraté vůbec nepostavili svého kandidáta do Kongresu.

Podle analytika BBC Anthonyho Zurchera by nynější prohra republikánů mohla přispět k jejich prohře v podzimních volbách.

„Nicméně k povaze okrsku by však k prohře neměli být nijak blízko. Republikáni si zde upevnili svou pozici v roce 2011. Většina bílých pracujících, kteří volili Trumpa, k volbám nešla," říká.