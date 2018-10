Reformátor i odpůrce antikoncepce. Papež František svatořečil Pavla VI.

Papež Pavel VI., který přispěl k modernizaci katoické církve během druhého vatikánského koncilu v letech 1962 až 1965, i arcibiskup Romero jsou podle agentury Reuters v rámci církve i mimo ni považováni za kontroverzní osobnosti.

Oba muži byli do popředí historických událostí uvržení prudkými politickými a sociálními změnami druhé poloviny 20. století a podle Vatikánu měli významný vliv na současného papeže Františka, který je historicky první hlavou církve z Latinské Ameriky.

Arcibiskup Óscar Arnulfo Romero y Galdámez se narodil v salvadorském městě San Miguel a ve svých kázáních často upozorňoval chudobu a utlačování obyvatel salvadoru. V březnu roku 1980 byl během mše v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti v San Salvadoru zavražděn eskadrou smrti.

As tradition calls, Pope Francis is petitioned three times to recognize Archbishop Oscar Romero & six others as saints. After the pope declares them so in the name of the father and of the son and of the holy spirit the long awaited process is complete. The crowd cheers & claps. pic.twitter.com/mIqjHiaRjD