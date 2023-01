A povedlo se. Svým nedávným kouskem se Finkelstein skutečně zapsal do proslulé Guinnessovy knihy rekordů jako člověk, který za jediný den stihl konzumovat v největším počtu michelinských restaurací.

Hity letošní dovolené? Lonely Planet vsadilo na moře, jídlo a méně známá místa

Finkelstein se na svou misi vydal v říjnu, rekord mu zástupci Guinnessovy knihy po prozkoumání oficiálně uznali koncem prosince. Nejtěžší pro něj bylo naplánovat vše tak, aby to stíhal v limitu - musel se proto domluvit s jednotlivými restauracemi na rezervacích, a jejich majitelé zároveň museli souhlasit s tím, že se stanou součástí vytvoření světového rekordu. Nakonec potřeboval vymyslet co nejrychlejší přesuny z jedné do druhé. „Plánování trvalo celých čtrnáct měsíců,“ uvádí americká stanice CNN.

Přejezený k prasknutí

Finkelstein původně kontaktoval až osmdesát newyorských michelinských restaurací, s jeho plánem ale nejdříve souhlasilo pouze deset majitelů. Mezitím čtyři z nich v dalším kole hodnocení o michelinskou hvězdu přišli. Těsně před 26. říjnem, kdy se muž o rekord pokusil, se mu ale nakonec povedlo zajistit osmnáct rezervací a mohl vyrazit.

V každé restauraci si dal jeden pokrm. „Den odstartoval salátem s grilovaným avokádem za 36 dolarů (zhruba 800 korun) v podniku Le Pavillon, pak si dopřál kaviár, lívance a crème fraiche za pětadvacet dolarů (zhruba 560 korun) v restauraci Caviar Russe,“ popisuje CNN.

V dalších hodinách si muž pochutnával například na mušlích či steaku. „Na mnoha místech zvolil takové pokrmy, které byly co nejrychlejší na přípravu a co nejmenší. Některé snědl za zhruba dvě minuty,“ uvádí list NY Post.

Čím jsou výjimečné michelinské restaurace?



- restaurace oceněné michelinskou hvězdou jsou považovány za nejprestižnější na světě

- aby si tuto poctu zasloužily, musí poskytovat pokrmy a nápoje, ale i služby a design nejvyšší úrovně

- společnost Michelin už od počátku 20. století vydává oceňované průvodce světem gastronomie, v nichž doporučuje nejlepší restaurace a hotely na planetě

- každý podnik může dostat jednu až tři michelinské hvězdy, přičemž tři jsou největší poctou

- michelinskou hvězdu mohou dostat pouze podniky ze zemí, v nichž společnost oficiálně působí. Hvězdy jsou udělovány na základě předchozích návštěv michelinských inspektorů. Tyto návštěvy jsou utajené, a inspektoři zůstávají v anonymitě

- neexistují striktní hodnotící pravidla, která musí restaurace splňovat, aby si zasloužila alespoň jednu hvězdu. Inspektor si ale kromě kvality podávaného jídla a pití všímá veškerých detailů, jako je doba čekání na obsluhu a jídlo, obsah, vzhled a přehlednost menu, chování a oděvy personálu a dalších



Zdroj: ECPI University

Ne všude to ale šlo, a někde ho čekaly i větší porce. Přestože o sobě tvrdí, že je velký jedlík a mezi přáteli je známý tím, že vymete každý talíř jídla beze zbytku, jak restaurací přibývalo, pochyboval, zda do sebe ještě dostane další pokrm. „Byl jsem skutečně přecpaný. Po dvou třetinách podniků už jsem byl ohledně své další chuti do jídla trochu nervózní. Den po rekordu jsem nejedl skoro nic,“ zavzpomínal pro CNN.

Své tažení newyorskými nejluxusnějšími podniky završil japonskou kuchyní. „Když dojedl poslední sousto svého chawanmushi, pikantního japonského vaječného krému, věděl, že má vyhráno. V luxusní sushi restauraci Noda mu zbylo ještě padesát minut k dobru, než odbila půlnoc,“ zmiňuje list The Washington Post.

Mladý pár odneslo moře. Ve vodách plných žraloků několik dní bojoval o život

Rekord mu zástupci Guinnessovy knihy oficiálně přiklepli v předposlední den roku 2022. „Celkově za všechny pokrmy zaplatil 494 dolarů (zhruba 11 tisíc korun), a snědl kolem pěti tisíc kalorií,“ doplňuje CNN.

Z rekordu měl sice radost, uznává ale, že ostatním by doporučil si spíše jídlo ve zvolených podnicích vychutnat, než jej do sebe naházet co největší rychlostí. „Když si z restaurací oceněných michelinskou hvězdou uděláte fastfood, popravdě trochu jdete proti duchu toho, o co se tam snaží,“ řekl pro list NY Post. Majitele zapojených restaurací ale jeho netradiční výprava potěšila, neboť nyní se mohou radovat, že jsou součástí prestižní knihy rekordů spolu s ním.

Nejpodivnější světové rekordy týkající se jídla



- soutěžní jedlík Takeru Kobayashi vytvořil rekord v počtu snězených masových kuliček z Ikea za jednu minutu. Šedesát sekund mu stačilo na to, aby jich do sebe dostal 29

- Donald Gorske se do Guinnessovy knihy rekordů dostal tím, že za svůj život zkonzumoval více hamburgerů, než jakýkoliv jiný člověk na Zemi. Po celá léta si denně dopřál dva Big Macy z řetězce McDonald, díky čemuž se postupně propracoval k číslu 28 788 Big Maců snězených jediným člověkem

- Američan Philip Santoro snědl v nejrychlejším čase džemový donut, aniž by při jezení použil ruce nebo si oblízl rty. Ke konzumaci lepivé pochoutky pouze ústy přímo z podnosu mu stačilo 11,41 sekundy

- držitelem rekordu v počtu navštívených fast foodů za 24 hodin je duo známé pod přezdívkou Lynja. Nick DiGiovanni and Lynn Davisová za jediný den v New Yorku konzumovali v 69 provozech rychlého občerstvení, přičemž v každém si dali alespoň jeden nápoj a pokrm (nemuseli jej ale sníst a vypít celý)

- Japonec Yusuke Yamaguchi zase dokázal sníst za rekordní čas jednu celou surovou cibuli. Pozřel ji za 29,56 sekundy

- Brit Bruce Masters je držitelem světového rekordu v počtu navštívených hospod a barů. Od roku 1960 do 29. ledna 2014 navštívil 46 495 podniků, přičemž v každém si dal alespoň jeden nápoj



Zdroj: list Insider a web Guiness World Records

Svědci a kamery

Aby se Finkelsteinova snaha skutečně vyplatila, musel po celou dobu pečlivě dbát na dodržení časového harmonogramu - žádná restaurace totiž neotevřela speciálně kvůli němu dříve či později, musel se jednoduše vejít do běžných otevíracích hodin. „V každém podniku nakonec strávil mezi 30 až 45 minutami, a z místa na místo se přesouval pěšky, na kole, či metrem,“ nastiňuje list The Washington Post.

Musk má Guinnessův rekord. Připsal si největší ztrátu majetku v historii

Také musel vše dostatečně zdokumentovat. „Všude museli jeho jezení přihlížet předem domluvení svědci, a také měl na sobě připevněnou kameru, která snímala každé sousto,“ upozorňuje list The Washington Post.

Naštěstí Finkelstein přesně věděl, co má dělat, ohledně rekordů totiž není nováčkem. Pro čtyřiatřicetiletého muže byla netradiční gastronomická výprava už několikátým pokusem o vytvoření neobvyklého rekordu. Dosud byl držitelem dvou světových rekordů v oblasti stolního tenisu. „Loni devátého října se dvěma kamarády vytvořili světový rekord tím, že postavili největší mozaiku složenou z pingpongových míčků. A v červenci 2021 se postaral o světový rekord v nejdelším podání ve stolním tenisu,“ připomíná list The Washington Post.

Jeden z rekordů Erica Finkelsteina:

Zdroj: Youtube

Například v roce 2021 se stal prvním člověkem, který využil všechny stanice systému Citi Bike v New Yorku (Citi Bike je systém sdílení soukromých kol). „Nápad na nejnovější rekord vznikl v době pandemie, kdy se Finkelstein odstěhoval z New Yorku. Poté, co se do města na krátkou dobu vrátil, začal si sepisovat seznam míst, kde by se rád najedl, a také se přidal do online skupiny zaměřené na jídlo, a právě zde poprvé zaslechl výzvu najíst se v jediný den v co největším počtu restaurací s michelinskou hvězdou,“ doplňuje CNN.