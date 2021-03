Plavkyně se o překonání tehdejšího rekordu pokusila už v dubnu 2015, kdy pod ledem uplavala 50 metrů za 55 vteřin. Stala se tehdy první ženou, která překonala v těchto podmínkách vzdálenost 50 metrů. V teplé vodě je její osobní rekord 137 metrů, dech umí zadržet až šest minut.

Nordbladová, které je 45 let, je profesionální designérka. Otužování se začala věnovat po vážné nehodě na kole, kterou měla v roce 2010. Otužování a plavání v ledu jí v rámci rehabilitace doporučil lékař. Nordbladová byla také kapitánkou a trenérkou finské potápěčské reprezentace při přípravách na světový pohár v Itálii v roce 2014.

Vencl: Musel to být skvělý zážitek

„Johanna Nordblad právě uplavala 103 metrů pod ledem. Skvělý a krásný výkon. Je vidět, že se vědomí lidstva otevírá a v následujících letech nás čekají skvělé výkony a teď už přes 100 metrů,“ reagoval na překonání svého primátu Vencl.

Sám byl překvapený, že namísto Guinnessovy instituce zvolila boj o rekord pod asociací CMAS (Světová potápěčská konfederace). „Pro mě to je novinka. Myslel jsem, že to ještě nějaký ten měsíc potrvá než to CMAS dá dohromady. Zřejmě to urychlili i pro tento pokus a je to dobře. Srovnají se pravidla a v budoucnu se zřejmě bude potápět už jen pod CMAS,“ soudí český plavec.

„Já jsem rád především z toho důvodu, že v čepici vypadáte mnohem lépe, než když máte rozcuchané a mokré vlasy … ten stres z toho, že fotky na instáč budou nepoužitelný!“ zažertoval v narážce na odlišná pravidla obou organizací. CMAS totiž narozdíl od Guinnessovy instituce při pokusu o rekord povoluje plavecké čepice.

„Ona plavala s karabinou na laně. Věděl jsem o tom, ale nechtěl jsem to. Já gratuluji, musel to být skvělý zážitek!“ uzavřel Vencl.