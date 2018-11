Rekordní částka. Perla Marie Antoinetty se vydražila za 736 milionů korun

Šperk s velkou perlou, který patřil francouzské královně Marii Antoinettě, dceři Marie Terezie, se vydražil v aukční síni Sotheby's v Ženevě za 32 milionu dolarů (736 milionů korun). Informovala o tom televize CNN. Podle aukčního domu jde o nejvyšší částku, jaká kdy za šperk v aukci padla.

Přívěsek byl součástí opulentní sbírky, která obsahovala mimo jiné diamantové náušnice, náhrdelníky nebo brože. Tyto předměty měly pohnuté osudy. Některé z nich totiž Marie Antoinetta poslala v roce 1791 tajně prostřednictvím svého věrného strážce, hraběte Mercy Argenteaua, v dřevěné truhle přes Brusel do Vídně, aby je uschovala.

Pohnutý osud

Myslela si totiž, že se brzy setká se svou rakouskou rodinou. Za dva roky však byla ona i její manžel král Ludvík XVI. popraveni gilotinou. Jejich syn zemřel v zajetí krátce poté ve věku 10 let. Šperky tak získala jejich jediná přeživší dcera Marie Terezie, která se provdala za Ludvíka Antonína Bourbonského. V majetku bourbonsko-parmské dynastie pak zůstaly dalších dvě stě let.

"Je to jedna z nejdůležitějších sbírek královských šperků, která se kdy na trhu objevila. Tyto klenoty mají svou úžasnou historii," uvedla pro Fox News Danila Mascetti z aukční síně Sotheby's. "Nikdy předtím nebyly veřejně takto pohromadě. Jde skutečně o mimořádnou kolekci šperků, které nabízí úchvatný pohled do života jejich majitelů, sahající stovky let do minulosti," dodala.

Marie Antoinette's long-lost jewelry has resurfaced, and is up for auction! ? pic.twitter.com/sIgpSKUUsQ — InStyle (@InStyle) 14. listopadu 2018

Do rodiny parmských Bourbonů, jednoho z nejvýznamějších evropských rodů, patřili příslušníci francouzské královské rodiny, stejně jako španělští králové či rakouští císaři. Dražba celkem sta položek vynesla přes 53 milionů dolarů (1,2 miliardy korun).

Dražba šperku s perlou patřila mezi nejočekávanější události a nakonec předčila očekávání. Podle CNN se předprodejní odhady pohybovaly mezi jedním až dvěma miliony dolarů. Nového majitele však bude šperk se všemi poplatky stát přes 36 milionů, sdělila aukční síň.