Rekordní mráz. V Antarktidě se teplota přiblížila ke sto stupňům pod nulou

Vládní hnutí ANO by v červnu vyhrálo sněmovní volby se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druhá skončila s odstupem skoro dvaceti procent ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Třetím Pirátům by dalo hlas 11,5 procenta voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median.