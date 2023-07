Meteorologická bóje v zátoce u jižního pobřeží Floridy v pondělí zaznamenala teplotu vody přibližně 38,4 stupňů Celsia. Bude-li měření vyhodnoceno jako nezávadné, jednalo by se o nový světový rekord v teplotě zaznamenané u hladiny moře, uvádí místní meteorologové. Vody u jihovýchodního amerického státu se ohřívají na nevídanou úroveň v důsledku extrémně dlouhých veder, která tento týden opět nabírají na intenzitě.

Potenciálně rekordní záznam přišel v pondělí odpoledne místního času ze senzoru v hloubce asi 1,5 metru v zátoce Manatee Bay na samém jihu Floridy. Přibližně o jeden stupeň nižší teplotu hlásila předtím bóje u nedalekého ostrůvku Murray Key. Dosud nejvyšší zaznamenanou teplotou mořské vody je podle studie z roku 2020 hodnota 37,6 stupně Celsia, kterou naměřili v zátoce Perského zálivu u Kuvajtu.

Z Floridy zprávy o teplotách vody šplhajících výrazně nad 30 stupňů přichází již několik dní, zatímco v oblasti panují rekordně dlouhá vedra. List The New York Times minulý týden psal o tom, že koupat se v těchto dnech v oceánu je zde jako ponořit se do „hustého, bublajícího sirupu“. Vědci varují, že vývoj by mohl zdecimovat místní populaci korálů.

Extrémní teplota vod u Floridy je jedním z mnoha důsledků veder, která svírají jih Spojených států už déle než měsíc. Město Miami zažilo přes 40 po sobě jdoucích dní s pocitovými teplotami nad 100 stupňů Fahrenheita, tedy skoro 38 stupňů Celsia. Předpověď takovéto podmínky slibuje i pro zbytek týdne.

Výrazně zasažené jsou také státy Louisiana, Texas a Arizona, kde ve městě Phoenix pokračuje série s denními maximy nad 43 stupni, která trvá od začátku měsíce. Vedra aktuálně opět zesilují a očekává se, že nadprůměrně vysoké teploty tento týden zasáhnou většinu amerického území včetně severu a severovýchodu. „Nebezpečné“ podmínky s pocitovými teplotami nad 39 stupňů se dnes čekaly v oblastech s 55 miliony obyvatel.

Častější a intenzivnější vlny veder jsou podle expertů důsledkem klimatických změn, jejichž motorem jsou emise ze spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit. Už nyní je při tom horko v USA nejvíce smrtícím meteorologickým úkazem, který si vyžádá stovky mrtvých ročně.