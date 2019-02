Rekordní úlovek. Američtí celníci zabavili drogy za 29 miliard korun

Američtí celníci ve spolupráci se svými australskými kolegy objevili v Kalifornii 1,7 tuny metamfetaminu, který směřoval do Austrálie. Jedná se o největší jednorázově zabavené množství drogy v americké i australské historii. Podle policie by z takového množství metamfetaminu, který je u nás spíše známý pod označením pervitin, mohlo být více než 17 milionů dávek. Ty by měly na ulici hodnotu přibližně 1,29 miliardy dolarů (29,34 miliardy korun).

Rekordní zadržená zásilka metamfetaminu byla ukrytá uvnitř elektrických kondenzátorů. | Foto: Australian Federal Police

Metamfetamin byl ukrytý v 850 elektrických kondenzátorech. Kromě 1,7 tuny metamfetamin obsahovala zásilka i 25 kilogramů kokainu a pět kilogramů heroinu, uvedla na svém twitteru Australská fererální policie. Předchozí největší zadržená zásilka metamfetamin vážila 1,3 tuny a byla objevena v prosinci 2017 v Západní Austrálii. Kokain v ananasu? V Portugalsku ho našli přes sedm metráků Přečíst článek › Podle australských úřadů zadržená zásilka ukazuje „jasné“ spojení mezi australskými motorkářskými gangy a „extrémně sofistikovanými“ mexickými drogovými kartely. „Mexické kartely se nyní aktivně zaměřují na Austrálii. Jsou nebezpečné. Odvrátili jsme tsunami drog valící se na Austrálii,“ uvedl Bruce Hill z oddělení pro boj s organizovaným zločinem Australské federální policie. Austrálie je podle jeho slov pro mexické kartely atraktivní kvůli vysokým cenám drog na ulici. Mnohaměsíční vyšetřování Koordinované razie, při kterých americká a australská police a celníci zatkly ve čtvrtek dva Američany a šest Australanů, byly výsledkem více než ročního společného vyšetřování. Všichni zadržení pět mužů a jedna žena skončily ve vazbě. Vše přitom odstartovala banální silniční kontrola v australském státě Victoria v lednu 2018. Policisté při ní v kontrolovaném autě objevili 25 kilogramu metamfetaminu a zatkla muže, který byl ve spojení s kriminálním motorkářským gangem. Český kickboxer pašoval na Zélandu drogy. Po odpykání trestu bude vyhoštěn Přečíst článek ›

Autor: Pavel Škopek