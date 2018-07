Řekové vykážou čtyři ruské diplomaty. Upláceli odpůrce dohody s Makedonií

Poté, co vyšly najevo důkazy, které tvrdí, že se Rusové snažili ovlivňovat opozici v ostře sledovaném řecko-makedonském jednání o novém názvu Makedonie, vykážou Řekové ze své země čtyři ruské diplomaty. Krok by měl vliv Ruska na západě Balkánu výrazně oslabit, Moskva nicméně hodlá Řecku oplácet stejnou mincí.

Zoran ZaevFoto: Repro Youtube

O ruských praktikách informoval na právě probíhajícím dvoudenním summitu NATO makedonský předseda vlády Zoran Zaev. „Jsme malá země a chceme si vybudovat přátelské pouto s každým. Jedinou alternativou je tak členství v NATO,“ uvedl, příčemž dodal, že právě změna názvu vstup do Aliance zemi umožní.

Posléze prohlásil, že Rusové se snažili v jejich dlouholetém sporu s Řeckem ovlivňovat opozici. Tahanice nakonec vyústily ve zmíněnou dohodu o novém názvu Makedonie, jenž má nově znít Republika Severní Makedonie.



Rusové údajně stáli za několika protesty, které propukly přímo před budovou makedonského parlamentu, a opozici se navíc snažili i uplácet.



„Už nějakou dobu jsme Rusko před podivnými činy jeho čtyř diplomatů a civilistů varovali. V pátek jsme se vyjádřili oficiálně, přičemž jsme zmíněným lidem dali několik dní na to, aby opustili zemi,“ prohlásil nejmenovaný zdroj z řecké vlády.

Makedonie by měla po bruselském jednání obdržet přímou pozvánku ke vstupu do Severoatlantické aliance. Zaev se nechal slyšet, že poté, co například Bulhaři po připojení k NATO ztrojnásobili své přímé zahraniční investice, věří, že se jeho zemi povede to samé.



Kvůli dosavadnímu názvu Řekové vstup Makedonců do Aliance dlouhé roky blokovali, považovali totiž jakoukoli případnou změnu na zásah do svého kulturního dědictví. Představitelé NATO přitom oznámili už v roce 2008, že jakmile se obě země dohodnout na řešení problému, vstupu Makedonie již nebude bránit nic.

Rusové již byli dříve obviněni, že se v roce 2016 neúspěšně pokusili o převrat v Černé Hoře. V reakci na otravu bývalého agenta Sergeje Skripala pak jen v letošním roce vyhostila ruské diplomaty zhruba dvacítka zemí EU i NATO, celkem šlo prý až o stovku jedinců.



Na krok řecké vlády údajně Rusko, které podobné tahy považuje za politickou provokaci, odpoví tak, že z Moskvy vykáže všechny její diplomaty. Právě Řekové jsou přitom jednou z mála zemí, které vykázání ruských diplomatů po útoku na Skripala zamítly. Poté, co se Rusové v Aténách pokusili i o únik velkého počtu vládních e-mailů v roce 2015, však zřejmě státu z jihu Evropy nyní došla trpělivost.