K prvnímu incidentu došlo v sobotu kolem osmé hodiny večer místního času(v neděli ve tři hodiny ráno SEČ), když se v okrese Š'-čchien na dálnici vedoucí ze S'-nanu do Ťien-che srazilo přibližně 70 automobilů. Mezi tím se při jiné nehodě ve stejném okrese na dálnici z Ťiang-kchou do Weng-anu srazilo dalších více než 40 automobilů.

Two killed, over 50 injured in SW #China expressway pileup https://t.co/el5Beq05ud pic.twitter.com/diL35mwL5T