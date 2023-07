Deset let po sérii vražd u New Yorku zatkla policie muže. Pomohla i mobilní data

ČTK

Více než deset let po sérii vražd žen poblíž New Yorku zatkla policie podezřelého. Devětapadesátiletý architekt Rex Heuermann teď podle serveru BBC News čelí obvinění ze tří vražd, ze čtvrté je podezřelý. Od roku 2010 se na pláži Gilgo Beach, která leží východně od New Yorku, našlo celkem 11 těl.

Zatčení Rexe Heuermanna | Foto: ČTK