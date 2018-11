Řidič autobusu při hádce s pasažérkou sjel z vysokého mostu. Zemřelo 13 lidí

Incident, který šokoval místní obyvatele, se odehrál už minulou neděli. Na kamerových záznamech, které nyní zveřejnila policie, je patrné, že se osmačtyřicetiletá žena naštvala kvůli tomu, že řidič projel zastávku, na níž chtěla vystupovat. Začala jej proto bít svým mobilním telefonem.

Muž si však nenechal nic líbit a bránil se, vracel jí údery a příliš se nevěnoval řízení. Podle svědků autobus následně vjel do protisměru, prorazil bezpečnostní bariéru a zřítil se z 50 metrů do řeky.

#Video Accident in Chongqing, southwestern China left 13 dead, 2 missing and the bus some 262 feet deep in Yangtze River. A brief video shows that a brawl between a passenger and a bus driver led to the bus plunging off a bridge. pic.twitter.com/FE5WKxixTZ

Do záchranné akce se zapojily týmy potápěčů a desítky lodí. Během nehody zemřelo 13 lidí a další dva lidé se pohřešují. Není známo, zda někdo z cestujících nehodu přežil. Vrak autobusu podle BBC vytáhl jeřáb z hloubky 71 metrů až ve čtvrtek.

A crane salvages the wreckage of a bus after it plunged off a bridge into Yangtze River in China's southwestern Chongqing early on November 1, 2018. The accident killed at least nine people, according to local media. pic.twitter.com/JmcOjfxTt7