Řidič v Číně najel v plné rychlosti do školáků. Pět dětí zemřelo

Incident zachytily bezpečnostní kamery a záznam, jehož pravost však doposud nebyla potvrzena, se objevil na sociálních sítích. Na videu je vidět skupina školáků, která přechází přes silnici, když se přiřítí rychle jedoucí automobil, vjede do protisměru a do dětí narazí.

Policie podle čínské televize CCTV řidiče zadržela a vyšetřuje, jak k neštěstí došlo. Není dosud jasné, zda šlo o nehodu, nebo cílený útok. Při srážce zahynulo nejméně pět dětí, 18 jich bylo s různě závažnými poraněními předáno k lékařskému ošetření.

K podobným situacím došlo v Číně v předchozích měsících opakovaně. Na začátku listopadu si 13 obětí vyžádalo zřícení autobusu z mostu v provincii Čchung-čching. Vyšetřování prokázalo, že k nehodě došlo vinou řidiče, který se pohádal pasažérem.

