Řidička v Sydney najela autem do školy. Dvě děti mrtvé, tři vážně zraněné

Peklo. Tak popisují očití svědci situaci, která nastala v úterý ráno ve veřejné škole na ulici Banksia Road v Novém Jižném Walesu. Do dřevěné budovy vlétlo SUV auto, které projelo učebnou a tragicky srazilo řadu dětí. Za volantem seděla dvaapadesátiletá řidička, kterou na místě zadržela policie, odebrala jí řidičský průkaz a obvinila ji z nebezpečné a nedbalé jízdy. Podle neověřených zpráv žena sama přišla o dítě. Informuje o tom agentura AFP.

"Pět dětí jsme urgentně převezli do nemocnice Westmead. Bohužel dvě z nich tragicky zemřely. Byli to osmiletí chlapci," uvedl Stewart Smith z komisařství dopravní policie australského spolkového státu Nový Jižní Wales.

Police charge woman over crash at Banksia Road Public school which killed two boys https://t.co/iTPLDOXyoh pic: AAP pic.twitter.com/i3o0DIAa8U