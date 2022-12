Měla to být běžná domovní prohlídka kvůli nelegálnímu držení zbraní. To, co našli policisté při zátahu na farmě Kanaďana Roberta Picktona, ale vypadalo spíše jako scéna z hororu. Na mnoha místech byly stopy krve, různě po farmě se nacházely půlky lidských lebek a doklady pohřešovaných žen. Pickton totiž nebyl "obyčejným" kriminálníkem. Nyní třiasedmdesátiletý muž se řadí mezi nejhorší a nejbrutálnější sériové vrahy v kanadských dějinách. Přiznal se, že má na svědomí životy až devětačtyřiceti žen. Obětí ale mohlo být ještě více.

Hrůzné činy Pickton páchal na své prasečí farmě ve městě Port Coquitlam. Nejděsivější na jeho činech bylo, jak nakládal s těly zavražděných žen. Mnohdy je rozřezával a pitval. Některé části si ponechal, jiné dával jako krmení prasatům či dokonce maso svých obětí prodával - vydával jej za zvířecí. Média ho po dopadení začala přezdívat Řezník (taková byla i Picktonova původní profese) či Zabiják z prasečí farmy.

Podle všeho Pickton zabíjel někdy od osmdesátých let do roku 2002. „Tehdy policisté řešili více než 60 případů záhadných zmizení mladých žen, většinou prostitutek z nejchudších čtvrtí. U části z pohřešovaných se potvrdilo, že je zabil Pickton,“ uvádí kanadská stanice CBC. Po dlouhém soudu byl nakonec farmář uznán vinným ze šesti vražd a soud jej před patnácti lety potrestal doživotím za mřížemi.

Ve vězení přitom muž mohl skončit už mnohem dříve. Pro policisty z oblasti byl totiž dlouhá léta známou firmou - na své farmě třeba pořádal nelegální techno párty, neoprávněně držel zbraň, jeho zaměstnanci či sousedé si dokonce všímali, že ženy, které navštěvují farmu, se z ní nevrací. Přestože policisté tak mohli několikrát přistoupit k domovní prohlídce, až do roku 2002 tuto možnost nezvolili. Pickton tak léta mohl nerušeně vraždit.

Páchnoucí prasátko

Pickton přišel na svět jako jedno z dětí farmářů Leonarda a Louise Picktonových, kteří vlastnili rodinnou farmu chovající prasata ve městě zhruba 30 kilometrů od Vancouveru. Otec byl násilník, matka pak dominantní a necitlivá. Zajímala se více o prasata, než o děti. Své syny Roberta a Davida pak nutila rovněž se starat o zvířata až do úmoru, přitom ale nedbala na to, aby se po práci umyli či převlékli. Děti ve škole se tak špinavým a zapáchajícím bratrům od počátku vysmívaly. Pro Roberta pak měli jeho spolužáci přezdívku Páchnoucí prasátko.

Chlapec byl přesto na svou matku velmi upnutý a s bratrem pokračovali v rodinné tradici. Z Roberta Picktona se stal řezník, a když rodiče v 70. letech zemřeli, i s bratrem pokračoval ve vedení rodinné prasečí farmy. „Většinu pozemků ale postupně prodali,“ uvádí server The Canadian Encyclopedia. Muži založili organizaci The Piggy Palace Good Times Society, jíž dokonce finančně podpořila kanadská vláda prostřednictvím jednoho ze svých fondů. Oficiálně měla v jedné z přestavěných budov jatek společnost pořádat koncerty či jiné události pro sportovní či charitativní organizace.

Realita ale byla jiná - na farmě se konaly nezřízené mejdany a techno párty, kam někdy dorazilo i dva tisíce lidí najednou. „Podle stížností sousedů na mejdanech duněla divoká hudba, rozdávaly se drogy a ve velkém na ně chodily pracovat prostitutky,“ uvádí server The Canadian Encyclopedia.

Divoké párty hned několikrát musela rozpouštět policie. Vzhledem k tomu, že se konaly v zemědělském zařízení, místní úřady nakonec zasáhly. Soudně si vymohly, že na jakékoliv příští párty bude mít policie povolení zatknout kohokoliv už jen za to, že se mejdanu účastní. Bratři Picktonovi přesto akce dál pořádali, až nakonec jejich organizaci úřady odebraly licenci.

Pobodaná prostitutka

Jenže divoké večírky nebyly to nejhorší, co se na Picktonově farmě dělo. Lidé z okolí či zaměstnanci farmy popisovali Picktona jako tichého podivína. „Žil sám v jedné z chat na pozemku farmy,“ uvádí server The Canadian Encyclopedia.

A všímali si, že se kolem něj dějí podezřelé věci - podle některých totiž na farmu často chodily mladé ženy, nikdo ale neviděl, že by se z farmy i vracely. A to v době, kdy ve Vancouveru a okolí policie evidovala desítky případů beze stopy zmizelých žen, většinou prostitutek. „Pickton často chodil do nejchudších částí Vancouveru, ze kterých pocházely zmizelé ženy,“ uvádí server The Canadian Encyclopedia.

Stejně tak se vědělo, že služby daných žen využívá. „Podle svědků jim nabízel peníze a drogy a kvůli sexu si je odvážel na svou farmu,“ uvádí server Crime and Investigation.

Hrůzné věci, které se těmto ženám děly v některých částech farmy, přesto léta zůstaly neodhalené. Policisté se sice koncem devadesátých let dostali k Picktonovi velmi blízko, vždy ale proklouzl. Částečně proto, že policisté vzhledem k původu a práci zmizelých žen případům podle pozdějšího vyšetřování nikdy nevěnovali hlubší pozornost.

Blízko k ukončení Picktonova vražedného řádění bylo v roce 1997. Tehdy do nemocnice dorazila pobodaná Wendy Lynn Eistetterová a tvrdila, že jí vážná zranění způsobil Robert Pickton. Eistetterová, která se živila jako prostitutka, uvedla, že ji farmář dovezl autem k sobě, kde měli sex. Jenže pak se Pickton z klienta proměnil ve zrůdu. Ženu podle její výpovědi zbil, spoutal a začal ji bodat nožem. Eistetterová se s ním ale začala prát, a nakonec se jí povedlo vzít Picktonovi nůž, v sebeobraně jej několikrát bodla a z farmy utekla na pohotovost.

Pobodaný Pickton se pak do nemocnice dostavil se zraněními také. „Ležel hned ve vedlejší místnosti, než jeho oběť. A když lékaři potřebovali uvolnit pouta Eistetterové, použili k tomu klíč, který našli v Picktonově kapse,“ poznamenává server The Canadian Encyclopedia.

Picktona policie obvinila z pokusu o vraždu, jako důkaz zabavili vyšetřovatelé jeho oblečení a boty, a muž putoval do vyšetřovací vazby. Jenže dlouho za mřížemi nepobyl. Jelikož byla Eistatterová drogově závislá, a jako prostitutka měla sama problémy se zákonem, její výpověď byla označena za nedůvěryhodnou. Pickton byl propuštěn na kauci ve výši dva tisíce dolarů. Kauza skončila a nikdo neprohledal Picktonovu farmu, ani se nepídil po dalších podrobnostech o něm. A vrah se tak mohl vrátit ke svému běsnění.

Kresba ze soudního líčení, která zachycuje vraha Roberta PicktonaZdroj: ČTK/AP/JANE WOLSAK

Mimochodem, jeho šaty a boty zůstaly v policejním archivu. Až když je vyšetřovatelé nechali prozkoumat o sedm let později jako důkazní materiál pro soud (tehdy už byl Pickton obviněný z vražd), zjistili, že na šatech i botech je DNA dvou zmizelých žen, které Pickton zabil. V roce 1997, kdy ještě byla šance zachránit množství Picktonových pozdějších obětí, ale nikdo jeho věci pořádně neprohlédl.

Policejní lhostejnost

Další šance na Picktonovo zadržení se policistům naskytla hned v letech 1998 a 1999. V prvním případě zatelefonoval detektivu Lorimerovi Shenherovi neznámý člověk, který tvrdil, že by se policie měla při tehdy aktuálním vyšetřování zmizení několika žen z Vancouveru zaměřit na Roberta Picktona (se kterým toto pátrání dosud nikdo nespojoval). Jak později Shenher napsal do své knihy, tip jej údajně okamžitě zaujal, pro vyšetřování Picktona nebo alespoň vykonání domovní prohlídky na prasečí farmě, ale nikdy nezískal u policie dost zdrojů, a tak tip musel nechat vyšumět.

Ve světle pozdějších odhalení ještě více zarážející byla situace z roku 1999. Tehdy na kanadskou policii dorazilo udání, že Pickton skladuje v mrazáku lidské maso a také se detektivové dozvěděli o tom, že jedna svědkyně údajně viděla viset ženské tělo na háku na maso (svědkyně ale odmítla vypovídat a svědectví zopakovala až po Picktonově dopadení v roce 2002).

Policisté Picktona předvolali k výslechu, kde jim farmář tvrdil, že s vražděním zmizelých žen nemá nic společného. Detektivové tehdy získali i povolení prohledat jeho farmu, přičemž by s jistotou odhalili stopy po vraždách - povolení ale z neznámého důvodu vůbec nevyužili a spokojili se pouze s Picktonovým výslechem. Ten se tak vrátil k sobě domů a s vraždami pokračoval ještě skoro další tři roky.

V roce 2012 pak kanadská veřejnoprávní televize CBC uvedla, že blízko k zatčení Picktona byla pak policie ještě v roce 2000. Tehdy detektivové vyslýchali farmáře kvůli divoké hádce a bitce s prostitutkou na jeho farmě. I v tomto případě ale Picktona propustili po dvou hodinách výslechu bez vznesení jakéhokoliv obvinění či dalšího vyšetřování.

Reportáž CBC se záznamem z Picktonova výslechu:

Zdroj: Youtube

V roce 2012 netečnost policie prošetřila speciální vyšetřovací komise, která ji označila jako hrůzné selhání. „K tragédii obřích rozměrů vedla lhostejnost policie k vyšetřování případů zmizelých pracovnic ze sexuálního průmyslu a domorodých žen, jíž zapříčinily předsudky vůči této skupině žen,“ vyjádřila se podle serveru The Canadian Encyclopedia komise.

Místo plné ženských mrtvol

Past nad nelítostným sériovým vrahem konečně sklapla až v únoru 2002. Tehdy dostal povolení k prohledání Picktonovy farmy jiný policejní tým, který vyšetřoval nelegální držení zbraní. Zároveň už se ale Pickton dostal do hledáčku policie kvůli podezření, že možná přeci jen stojí za dlouho přehlíženými zmizeními množství žen.

To, co policisté na farmě odhalili, bylo děsivé. Části lebek, stopy krve v místech, kde by nikdo prasata nezabíjel, doklady zmizelých žen. Robert i David Picktonovi skončili po domovní prohlídce ve vazbě, policisté jim ale tvrdili, že jsou zadrženi kvůli zbraním. Mezitím definitivně předali případ kolegům ze speciálního týmu, který vyšetřoval sérii zmizení desítek mladých žen.

Ti na Picktonově farmě vykonali další domovní prohlídku, při níž nashromáždili ještě další důkazy o brutálních vraždách. „Při prvních prohlídkách našli policisté v mrazáku kbelíky s lebkami, rukama a částmi nohou dvou žen. V obou lebkách byly kulky. V popelnici se pak našla lebka, ruce a nohy další ženy. Na farmě rovněž policisté objevili čtrnáct kostí z lidských rukou, zřejmě od sedmi obětí. Dále našli lidský zub, později spojený s další obětí,“ popisuje hrůzný nález stanice CBC.

O den později oba bratry policisté pustili na svobodu, a obvinili z nelegálního držení zbraní. Bylo jim už jasné, že je Robert Pickton vrahem zodpovědným za zmizení většího počtu žen. Potřebovali si ale být jisti, že už neproklouzne, a tak jej ještě několik dní sledovali, zatímco shromažďovali další důkazy. S obviněním ze dvou vražd pak farmáře zatkli 22. února 2002.

Jeho farmu důsledně prohledávali až do roku 2003. Nebylo totiž jasné, kolik žen vlastně Pickton zabil. Forenzní experti místo v následujícím roce doslova rozkopali. „V roce 2004 policisté oznámili, že na farmě našli těla více než dvaceti obětí,“ psala tehdy BBC.

V roce 2006, kdy konečně začal proces s Picktonem, byl obviněn už z celkem sedmadvaceti vražd žen, jejichž ostatky a krev se našly u Picktona na jatkách, v dalších částech farmy či na jeho šatech.

Podle všeho ale Pickton zabil až devětačtyřicet žen. „Toto číslo uvedl sám Pickton, a řekl, že chtěl zabít i padesátou, ale to se mu nepovedlo, neboť prý byl lajdák,“ připomíná kanadská veřejnoprávní stanice CBC.

O devětačtyřiceti vraždách farmář vyprávěl svému spoluvězni. Pro zpověď si ke své smůle vybral špatného muže. „Byl to policista v utajení,“ píše server The Canadian Encyclopedia. Obvinění ze všech devětačtyřiceti činů, o nichž Pickton mluvil, se ale vzhledem k nedostatku důkazů vznést nepodařilo. Po léta trvajících soudních tahanicích byl nakonec Pickton pravomocně odsouzený za šest vražd.

Jeho případ byl ostře sledovaný a vyvolal zděšení. A to nejen kvůli počtu obětí, které Pickton zabil, ale hlavně pro to, co hrůzného dělal s těly po vraždách. „Ženy po sexu Pickton většinou uškrtil nebo zastřelil, a to pistolí, na kterou jako tlumič nasadil dildo,“ píše server Crime and Investigation.

Seznam obětí Roberta Picktona

- U mnohých žen nebylo jasné, jak se na farmu dostaly

- Pickton zřejmě některé unesl, většinu si pak objednal jako prostitutky. Jelikož u některých bylo zmizení nahlášeno až s velkým časovým odstupem, není jasné, kdy přesně byly uneseny a zabity.

- Vzhledem ke stavu nalezených ostatků se u mnoha nepovedla zjistit příčina smrti. Pravděpodobně ale měl Pickton se ženami sex, a pak je zastřelil nebo uškrtil.

- Na farmě experti nalezli i ostatky několika dodnes neztotožněných žen, a přesný počet jeho obětí tak zůstává nejasný.



Ženy, za jejichž vraždy byl Pickton pravomocně odsouzen na základě dostatku důkazů:

Marnie Lee Freyová - zmizela v roce 1997

Brenda Ann Wolfeová - 32 let, zmizela v roce 1999

Georgina Faith Papinová - zmizela v roce 1999

Sereena Abotswayová - 29 let, zmizela v roce 2001

Mona Lee Wilsonová - 26 let, zmizela při noční cestě k lékaři v roce 2001

Andrea Joesburyová - 22 let, zmizela v roce 2001



Ženy, z jejich vražd byl Pickton obviněn, ale ne odsouzen:

Diana Melnicková - zmizela v roce 1995

Tanya Holyková - 23 let, zmizela v roce 1996

Cara Louise Ellisová, známá pod jménem Nicky Trimble - 25 let, zmizela v roce 1996. Její zmizení ale bylo nahlášeno až v roce 2002, po Picktonově zatčení

Sherry Irvingová - 24 let, zmizela v roce 1997

Helen Mae Hallmarková - zmizela v roce 1997

Andrea Fay Borhavenová - zmizela v roce 1997

Cynthia Feliksová - zmizela v roce 1997

Inga Monique Hallová - 46 let, zmizela v roce 1998

Kerry Koski .- zmizela v roce 1998

Sarah de Vriesová - zmizela v roce 1998

Angela Rebecca Jardineová - zmizela z protestu pořádaného v jednom z parků ve Vancouveru v roce 1998

Wendy Crawfordová - zmizela v roce 1999

Tiffany Drewová - zmizela v roce 1999

Jacqueline Michelle McDonellová - 22 let, zmizela v roce 1999

Jennifer Lynn Furmingerová - zmizela v roce 1999

Debra Lynne Jonesová - zmizela v roce 2000

Dianne Rosemary Rocková - 34 let, zmizela v roce 2001

Heather Kathleen Bottomleyová - 27 let, zmizela v roce 2001

Patricia Rose Johnsonová - zmizela v roce 2001

Heather Chinnooková - 30 let, zmizela v roce 2001



Ženy, které podle policie mohl Pickton zavraždit, oficiálně ale v těchto případech nikdy nebyl ani obviněn:

Mary Ann Clarková, známá pod jménem Nancy Greek - 25 let, Pickton ji podle všeho unesl, zmizela v roce 1997

Dawn Teresa Creyová - zmizela v roce 2000

Yvonne Marie Boenová, někdy používala příjmení Englandová - 33 let, zmizela v roce 2001

Maso obětí házel prasatům

Po Picktonově zatčení se najednou objevila spousta svědků, kteří začali popisovat, co hrozného na farmě viděli. Své dlouholeté mlčení vysvětlovali tím, že se báli, že je Pickton zabije. Při výsleších se detektivové dozvídali, že zaměstnanci či sousedé farmy viděli ženské tělo pověšené na háku stejně jako kus prasečího masa, či nádoby s lidským masem.

Jejich výpovědi souzněly s tím, co zjistili forenzní experti. Důvodem, proč Picktona mohli policisté obvinit pouze ze 27 vražd, byť podle všeho zabil minimálně dvojnásobný počet lidí, bylo, že mnohá těla nebylo možné vůbec najít.

Záběry Picktona z vězení:

Zdroj: Youtube

Pickton totiž maso obětí házel prasatům jako krmivo. Podle úřadů také maso zavražděných žen přimíchával do vepřového, které prodával. „Vepřové produkty z Picktonovy farmy byly podle všeho kontaminovány lidským masem. Sníst takové produkty mohlo až 2500 lidí,“ psal list The Vancouver Sun poté, co úřady vydaly varování o mase z Picktonovy farmy.

Lebky a kosti některých obětí si sice ponechal a uložil, nebo je zakopal na farmě, jiné ale zničil nebo odvezl z farmy - a je tak možné, že někde stále jsou pohozené kousky těl dalších žen, které farmář zavraždil.

Například v roce 1995 byla u silnice nalezena lebka dosud neznámé ženy, která, jak se později zjistilo, byla zřejmě další Picktonovou obětí. „Je možné, že v oblasti Mission, kde se našla tato lebka, Pickton vyhodil více ostatků, neboť podle některých svědků tam čas od času jezdil vyhazovat nepoužitelné části ze zabitých prasat,“ uvádí list Vancouver Sun.

Kniha psaná vrahem

Nyní třiasedmdesátiletý Pickton je nadále ve vězení. Jeho hrůzné činy inspirovaly kanadskou detektivní sérii Da Vinci's Inquest či americký horor Zabiják Pickton, a o jeho řádění byla natočena také řada dokumentů.

Sám Pickton ve vězení napsal autobiografii. „Bývalý spoluvězeň text propašoval do vydavatelské společnosti. Kniha nakonec skutečně vyšla a jistou dobu se prodávala na internetu (Pickton nebyl uveden jako autor), než zasáhly soudy, a pak byla stažena z oběhu,“ doplňuje The Canadian Encyclopedia.