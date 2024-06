Tradiční soutěž mezi kovboji, která se před několika dny konala v oregonské aréně v USA, skončila poraněním tří lidí. Tříletý býk s komickým jménem Party Bus se na rodeu splašil, přeskočil plot a proběhl vedle šokovaných přihlížejících až k parkovišti. Jeho řádění zachytili diváci na kameru.

Na býcích se jezdí i rodeo. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nadšení z víkendové zábavy hodně rychle vystřídalo zděšení a panika. Nicnetušící dav na 84. ročníku Sisters Rodeo v americkém městě Sisters zrovna zpíval písničku God Bless the U.S.A. od Lee Greenwooda a atmosféru dotvářel svícením baterkami na mobilu, když se býk v aréně splašil a přeskočil zábrany. Jeho počínání nahrál a zveřejnil na internetu jeden z přítomných fanoušků.

Býk skočil mezi překvapené diváky:

Zdroj: Youtube

Na videu jde vidět, jak ještě v ohradě býk srazí jednoho člověka k zemi, načež najednou skočí mimo ohradu do prostoru s občerstvením, kde převrhne odpadkový koš a utíká pryč. Venku ho pak zkrotili přítomní honáci a zahnali zpátky do ohrady. Jeho útěk trval jen třicet sekund. „Mohlo to být mnohem horší. Měli jsme velké štěstí,“ uvedl tamní hasič Thad Olsen.

Na pláži v Mexiku šlo o život. Svědci natočili, jak na ženu zaútočil býk

Asociace Sisters Rodeo podle agentury The Associated Press v nedělním prohlášení sdělila, že v důsledku řádění býka byli zraněni tři lidé, z nichž dva museli být převezeni do místní nemocnice. Oba utrpěli jen lehká zranění, jedna osoba si zlomila ruku a druhá si poranila hlavu a krk. Paradoxem je, že žena, kterou býk vymrštil do vzduchu, měla nejméně závažné zranění. Pětidenní každoroční soutěž Sisters Rodeo pokračovala v neděli dalšími plánovanými akcemi bez omezení.

Odpočinek na ranči

Pro aktivního býka má jeho úprk z arény hořkou dohru. Majitel Mike Corey hájil zvíře s tím, že udělalo chybu a svým chováním nechtělo nikomu ublížit. Také to podle něj bylo poprvé, kdy se býk pohyboval v blízkosti většího množství lidí. Přiznal, že býkovo první rodeo bude i jeho poslední. Asociace profesionálních jezdců na býcích (PBR) už mu totiž navždy zakázala účastnit se rodea. Zvíře tak stráví zbytek života na ranči svého majitele ve východním Washingtonu. Corey doufá, že bude mít díky němu další býky, kteří by se mohli v budoucnu stát „superhvězdami“ tohoto sportu.

Odborníci z PBR v souvislosti s incidentem upozornili na to, že ač se tato soutěž v jízdách na býkovi zdá jako velmi zábavná podívaná, může ve velmi vzácných případech představovat i riziko.

S rozzuřenými býky se nepotýkají jen lidé na americké tradiční zábavní akci, ale také v Česku. V roce 2018 například z jatek ze slovenské Holíče utekl býk až na Moravu. Přeplaval řeku, načež se schoval v lese. Tam ho myslivec odstřelil. O čtyři roky později pak rozzuřené zvíře překvapilo 72letou ženu na hřbitově v pražských Mirošovicích. Po útoku býka skončila s pohmožděninami žeber a kyčle v nemocnici.