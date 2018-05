Rodící se italská vláda může ohrozit stabilitu eurozóny, domnívá se EU

Vedení levicově populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) a krajně pravicové Ligy dnes seznámí italského prezidenta Sergia Mattarellu se svou koaliční dohodou. Text dokumentu vyvolává obavy v Evropské unii i mezi cizinci žijícími v zemi. Obě partaje se totiž shodly například na žádosti o odpuštění italského dluhu či vyhoštění zhruba půl milionu imigrantů.

Text koaliční smlouvy, jehož části unikly do médií, sice explicitně nezmiňuje odchod z eurozóny, odvrací se ale od úsporných opatření Evropské unie. Obě strany by totiž rády výrazně snížily daně, zvýšily základní nepodmíněný příjem na 780 eur (asi 20 tisíc korun) a snížily věk odchodu do penze. Podle italských médií by tato opatření připravila státní kasu o 112 miliard eur (2,86 bilionu korun).

Ostrou reakci ostatních evropských zemí ale vyvolala zejména zmínka o snížení příspěvku Itálie do rozpočtu Evropské unie a možnosti odpuštění státního dluhu, který se na konci loňského roku pohyboval kolem 134 procent HDP země. „Vznik nové dluhové koalice v Itálii by měl být pro Evropu výstrahou. Německo nemůže platit účet za italský dluhový program,“ citovala agentura Reuters německého politika Alexandera Dobrindta, jednoho z představitelů bavorské CSU.

"Pokud přístí italská vláda nesplní své závazky v otázce veřejného dluhu či rozpočtového schodku, stabilita eurozóny může být ohrožena. Budoucnost Itálie je spojena s Evropou a jejími pravidly, která je nezbytné respektovat," myslí si i francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire.

Koaliční smlouva se podrobně zabývá také otázkami zahraniční politiky. Ačkoli dokument potvrzuje setrvání země v NATO a USA označuje za „privilegovaného spojence“, zároveň se domáhá zrušení sankcí proti Rusku. Za "jedinou legitimní evropskou instituci" pak text označuje Evropský parlament a žádá rozšíření jeho pravomocí.

Smlouva v neposlední řadě volá i po revizi takzvaného dublinského systému, deportaci zhruba půl milionu imigrantů či zrušení nelegálně zřízených romských osad. „Někteří představitelé Ligy veřejně přiznávají, že jsou rasisté. Je pro mě těžké sledovat, jak bude strana, pro niž je rasismus přijatelný, schvalovat zákony, které mají chránit celou společnost,“ řekla britskému deníku The Guardian europoslankyně Cécile Kyengeová.

Někdejší italská ministryně pro integraci a první žena tmavé pleti ve vládě Kyengeová byla dlouhá léta trnem v oku pravicových politiků. Během svého působení ve vládě se několik let marně snažila změnit pravidla pro udělování italského občanství tak, aby děti přistěhovalců mohli být považováni za Italy. „Naše identita se utváří v dětství. Ty děti by proto měly možnost říct: Jsme Italové,“ domnívá se Kyengeová.

V italských parlamentních volbách zvítězila se ziskem 37 procent hlasů středopravá koalice Centro destra, jejímiž hlavními představiteli byli strany Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga Severu (LN). Nejsilnější jednotlivou stranou se ale stalo populistické Hnutí pěti hvězd (M5S), které získalo 32,2 procenta hlasů.

Jednání o budoucí italské vládě dlouhých deset týdnů ztroskotávala zejména na neochotě Ligy vzdát se svého koaličního partnera. Strana Vzhůru, Itálie přitom spolupráci s Hnutím pěti hvězd odmítala.

K vzájemné dohodě italské politiky zřejmě dohnal až prezident Mattarella, který začal uvažovat o vytvoření úřednické vlády, jež by Itálii vedla alespoň do konce roku. Berlusconi totiž nakonec souhlasil s tím, že nebude bránit vytvoření vlády Ligy Severu s M5S a že její vznik nebude znamenat konec středopravé koalice.

Obě partaje o víkendu potvrdily, že se shodly na jménu budoucího italského premiéra. „Kdo bude premiérem? Rozhodně ne já, ani Di Maio. Jedná se však o člověka, který se podílel na vypracování koaliční smlouvy a jehož způsobilost pro vykonávání funkce předsedy vlády nemůže nikdo zpochybnit,“ řekl italským novinářům šéf Ligy Severu Matteo Salvini.