V oblacích jsou v podstatě každý den již od 15. června 2022, kdy vzlétli z letiště v kanadském Vancouveru. Během půl roku už procestovali zhruba dvacet zemí, včetně Spojených států amerických, Brazílie, Argentiny či Kostariky. Přitom už stihli nalétat přes 46 tisíc kilometrů.

Životní cesta

Devětapadesátiletý Ian Porter je pilot se čtyřicetiletou zkušeností. Během té doby už několikrát uvažoval, že podnikne dobrodružství, o kterém se mnoha lidem jen zdá. Vždy to ale bylo pouze v hypotetické rovině. Teprve před pár lety se vážně rozhodl, že cestu kolem světa uskuteční. Pomohly tomu absolvované dálkové lety, díky kterým získal i nutné peníze pro odvážný plán.

Podle jeho slov v rozhovoru pro CNN k tomu byla i ideální doba. Dcera Samantha plánovala roční přestávku na univerzitě a Sydney čekala maturita. Manželka Michelle byla ženou v domácnosti. „Bylo to teď nebo nikdy,“ sdělil důvod, proč se rychle snažil přesvědčit svou rodinu, aby se k němu přidala. Získat souhlas členů domácnosti nebylo ale to nejtěžší, co jej čekalo. Musel totiž najít vhodné letadlo pro tak náročný let.

Muž vysvětlil, že chtěl cestu provést podle pravidel letu za viditelnosti, což je soubor předpisů, podle kterých pilot létá jen za dostatečně jasného počasí a nemusí tak vyplňovat žádosti o schválení letových plánů. To se tedy promítlo do výběru stroje, protože většina letounů používaných pro cesty kolem světa je větších a vyžaduje předem naplánované trasy schválené letovými dispečery.

„Najít letadlo, které by uneslo pět lidí, vybavení pro přežití a rozumné množství zavazadel, nebylo snadné,“ přiznal. Nakonec se mu však podařilo nedaleko jejich domu ve Vancouveru objevit Gippsaero GA8 AirVan. Jedná se o moderní jednomotorový model vyrobený v Austrálii, schopný přepravit až osm osob a vydrží letět rychlostí 220 kilometrů za hodinu až pět hodin. Ian to považoval za znamení. „Tady máte letadlo - jděte do toho, nebo buďte zticha,“ řekl.

Stroj tedy koupil za pět set tisíc dolarů a dal mu přezdívku Moose. Dle svých slov jej s nadsázkou označil jako sportovní užitkové vozidlo na obloze. „Naložíte do něj spoustu věcí,“ vysvětlil. „Jenom to nelítá příliš rychle. Na druhou stranu se to tak hodí k našemu modu operandi: nízko a pomalu. Je perfektní pro naši misi,“ sdělil. Poté již nic nebránilo tomu, aby se rodina vydala obletět svět.

Let plný radostí i strastí

Dobrodružná rodina létá v průměru asi hodinu denně. Během uplynulého půl roku už přistála na více než 160 různých letištích. Cestu ale nemá příliš naplánovanou. „Je tu totiž několik proměnných,“ vysvětlil Ian Porter. Zejména počasí ovlivňuje, kde bude jejich další cíl. „kvůli tomu je obtížné plánovat příliš dopředu. Letíme tak po velmi obecné trase,“ uvedl pro CNN.

Na cestu si všichni členové výpravy vyhradili čtrnáct měsíců. Díky tomu nemusí příliš spěchat, a tak mají čas na prohlídky památek. V mnoha destinacích přespávají v kempech, ubytovnách a hotelích. Občas je ubytují i jejich fanoušci ze sociálních sítí.

Rodina si na cestu rozdělila i role. Ian je samozřejmě hlavní pilot, Samantha a Sydney, které mají taky pilotní licenci, jsou jeho kopilotkami. Jejich zkušenosti byly před expedicí poměrně malé, ale nyní si rychle osvojily mnoho nových dovedností. Ian uvedl, že létání je jen jedna z částí výpravy, v něm si však své potomky nemohl vynachválit. „Důležitá je i spousta další práce, jako kontrola počasí, navigace a obsluha rádia, zejména když létáme v zemích, kde se nemluví anglicky,“ vysvětlil. Dále se pak Michelle stará o doklady, lékárničku, víza a každodenní nezbytnosti a Christopher je kameraman a fotograf, pokud zrovna nestuduje na dálku. I on by si však v budoucnu chtěl udělat pilotní průkaz.

Dcera Samantha uvedla, že její kamarádi je mají za blázny. „Ale rozhodně to stojí za to,“ dodala. Dlouhé cestování v malém uzavřeném prostoru si ovšem vybírá i svou daň, což se projevilo zejména neshodami. „Samozřejmě tu jsou malé hádky,“ přiznala jednadvacetiletá dívka. Výpravu si však především užívá. Když se loni blížili k mysu Horn, nejjižnějšímu cípu Jižní Ameriky, Samantha si uvědomila, jak neuvěřitelného úspěchu rodina dosáhla. „Bylo to velmi působivé, a to jsme teprve na začátku,“ prohlásila pro CNN. Pro Iana byl naopak velmi silným momentem pohled na hořící amazonský prales. „Letěli jsme téměř čtyři a půl hodiny skrz kouř a sledovali šířící se požár všemi směry,“ sdělil.

Manželé přiznali, že na cestě zažili i krušné chvilky. Mohla za to zejména kombinace neustálého pohybu a nutnosti vypořádat se s mnoha různými faktory, včetně logistiky na letišti, snahy neonemocnět nebo si jinak zdravotně neublížit. Samantha dodala, že je nutné se vypořádat s nepohodlím. „Lidé si myslí, že když cestujete kolem světa, tak jste na luxusním výletě a spíte v pětihvězdičkových hotelích. Jenže tomu tak není,“ řekla. Dle svých slov toho za sedm měsíců zažila víc, než si kdy myslela, že v životě zažije. „Různá podnebí, kultury i místa jsou výzvou,“ sdělila nejstarší dcera.

Za největší svízele považují byrokratické procesy spojené s výpravou malým letadlem do mnoha různých zemí. Mezi to se řadí zejména povolení k letu a víza. „Když dorazíte na letiště, jste úředníkům v podstatě vydáni na milost a nemilost,“ řekl Ian a dodal, že někdy trvalo až čtyři hodiny, než úspěšně absolvovali administrativní kolečko. Byl však vděčný, že tento čas mohl strávit s rodinou a ne sám. I díky tomu to rychleji uteklo.

Expedice pro dobrou věc

V současné době jsou Porterovi ve státě Belize. Dále pravděpodobně zamíří do Guatemaly a poté odletí do Mexika. Následně plánují letět do východní Kanady a Grónska, a přes severní Atlantik se dostat na Island a odtud do Evropy. Po starém kontinentu chtějí navštívit Egypt, Blízký východ, Indii a Japonsko. Přesný směr cesty však v tuto chvíli nedokážou říct, protože trasa se vyvíjí podle aktuální situace.

Nejistá je třeba cesta přes Rusko, které má momentálně uzavřený vzdušný prostor pro řadu zemí v důsledku války na Ukrajině. „Letět přes východní část Ruska na Aljašku pro nás byl logický krok návratu. Jenže zatím nad tímto řešením máme otazník,“ uvedl Ian. Odhaduje však, že by se do Kanady mohli vrátit letos v srpnu.

Svou cestu rodina dokumentuje na webových stránkách 5intheSky, kde sdílí své záběry z každodenního života. Kromě toho chtějí během expedice vybrat jeden milion dolarů pro mezinárodní charitativní organizaci SOS dětské vesničky, která se zaměřuje na podporu dětí bez rodičovské péče a z ohrožených rodin ve více než 130 zemích světa. „Chtěli jsme, aby tahle výprava byla i užitečná,“ vysvětlil Ian Porter.