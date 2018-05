Není zvyklý sám hlídat, řekla matka o otci, kterému syn málem spadl z balkónu

/VIDEO/ Rodina čtyřletého chlapce, kterého 22letý malijský přistěhovalec Mamoudu Gassama v sobotu zachránil před pádem z balkónu, již zachránci poděkovala. Francouzská policie mezitím zahájila vyšetřování chlapcova otce, kterého obvinila ze zanedbání rodičovských povinností.

Malijský imigrant Mamoudu GassamaFoto: Profimedia.cz

„Je to skutečný hrdina,“ prohlásila na adresu malijského Spider-Mana chlapcova babička v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici RMC.

Za svým otcem se chlapec do Paříže přestěhoval přibližně před třemi týdny. Do té doby žil společně se svou matkou, babičkou a mladším sourozencem na francouzském ostrově Réunion. Na začátku června by se pak měl do francouzské metropole odletět i zbytek rodiny.

Matka dítěte pro místní televizní stanici Antenne Réunion uvedla, že její manžel stále není zvyklý na situaci, kdy se o chlapce musí sám postarat.

„Nedokážu ospravedlnit to, co udělal. Lidé mi říkají, že se to mohlo stát každému – a v minulosti se to skutečně stalo i v jiných rodinách. Důležité ale je, že můj syn měl štěstí,“ tvrdí.

Francouzská policie již zahájila vyšetřování otce, kterého viní ze zanedbání rodičovských povinností. Podle prokuratury totiž muž nechal čtyřleté dítě doma samotné, zatímco šel na nákupy. S návratem domů ale příliš nepospíchal, protože hrál hru Pokémon Go.

V pondělí Gassamovi osobně poděkoval i francouzský prezident Emmanuel Macron, který mu v Elysejském paláci udělil medaili za statečnost. Po schůzce navíc oznámil, že malijský přistěhovalec dostane francouzské občanství a v budoucnu by se mohl stát hasičem.